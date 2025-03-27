Захарова: Россия категорически против отправки миротворцев на Украину

Российское руководство категорически против отправки на Украину миротворческого контингента. Об этом сегодня, 27 марта, на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Лондон и Париж маскируют под видом миротворческой миссии «замысел военной интервенции на Украину».

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«Россия категорически против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО»,— заявила дипломат журналистам.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, под видом миротворческой миссии европейские столицы маскируют «замысел военной интервенции на Украину».

В последние недели в Европе активно обсуждают отправку миротворцев на Украину. В начале марта по итогам саммита европейских государств в Лондоне премьер Британии Кир Стармер анонсировал создание «коалиции желающих» принять участие в формировании миротворческого контингента. По словам британского премьера, саммит коалиции запланирован на сегодня, 27 марта.

В России к разговорам о миротворческом контингенте относятся скептически. Официальные лица неоднократно высказывались против размещения миротворцев на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл обсуждение Европой размещения на Украине миротворческих войск «опасной тенденцией». Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 марта назвал мечтателями европейские страны, желающие разместить контингент НАТО на Украине в рамках миротворческой миссии. Эти государства демонстрируют свою политическую несостоятельность, заявил министр иностранных дел.

Подробнее о формировании контингента миротворцев — в материале «Ъ» «Коалиция нежелающих».

Анастасия Домбицкая