Возобновят ли США войну с Ираном после промежуточных выборов?
Обзор зарубежной прессы
Биньямин Нетаньяху просит США возобновить войну с Ираном. Израильский премьер настаивает, чтобы операция началась сразу после промежуточных выборов в Конгресс. При этом журналист Такер Карлсон пишет, что Вашингтон якобы может нанести даже ядерный удар. По его данным, цель атаки — гора Пикакс, где Тегеран обогащает уран. Накануне Дональд Трамп заявил, что США нужно разобраться еще с одним или двумя ядерными объектами в Иране, а у Белого дома есть план, который решит этот вопрос за десять минут. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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Как пишет издание, Нетаньяху давит на президента США и требует нанести удар по Ирану сразу после промежуточных выборов в Конгресс. Впрочем, Трамп пока не спешит и рассчитывает на развитие переговоров с Тегераном. Такая стратегия вызывает опасения у Нетаньяху. По словам источников The Atlantic, Трамп раздумывал над тем, чтобы возобновить боевые действия, в последние недели. Дополнительные удары якобы могут принудить Иран к мирным переговорам.
По мере того как конфликт затягивается, нарастает и недовольство президента. В кулуарах администрации все чаще говорят, что на фоне войны республиканцам вряд ли удастся победить на промежуточном голосовании. Трамп яростно жалуется помощникам, что его риторика не доходит до избирателей, а иранская кампания привела к политическим неудачам.
Чиновники, близкие к Трампу, рассказывают, что глава Белого дома ищет козла отпущения на случай провала операции. Он сосредоточился на тех, кто изначально убеждал его в успехе войны. Среди них издание называет главу Пентагона Пита Хегсета и генерала Дэна Кейна.
Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Саудовской Аравии даже без новых боевых действий сократится почти на 3,5%. Показатели Кувейта и Катара окажутся еще ниже. Хотя в публичных заявлениях чиновники из стран Ближнего Востока хвалили роль США в обеспечении безопасности в регионе, в частном порядке они разочарованы политикой Вашингтона. Особенно их возмущает, что приоритет в безопасности Пентагон отдает Израилю, а не союзникам из Персидского залива.
Неопределенность Вашингтона по Ирану посеяла панику среди жителей Ближнего Востока, сообщает CNN. Некоторые собеседники телеканала из Саудовской Аравии и Бахрейна планируют покинуть свои страны до американских промежуточных выборов. Они все чаще полагаются на слухи и ищут в соцсетях любую информацию о передвижениях войск США, чтобы определить, насколько неизбежен удар по Ирану.
В МИД Ирана сегодня заявили, что готовы согласовать с США перемирие за два дня. Тегеран согласен сократить изначальный план из семи пунктов по возобновлению судоходства в Ормузском проливе и перезапуску переговоров с Вашингтоном. Первоначальный документ, как предполагается, предусматривал снятие санкций на экспорт иранской нефти. Дональд Трамп ранее отвергал план Тегерана.