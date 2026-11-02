Возобновят ли США войну с Ираном после промежуточных выборов?

Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Саудовской Аравии даже без новых боевых действий сократится почти на 3,5%. Показатели Кувейта и Катара окажутся еще ниже. Хотя в публичных заявлениях чиновники из стран Ближнего Востока хвалили роль США в обеспечении безопасности в регионе, в частном порядке они разочарованы политикой Вашингтона. Особенно их возмущает, что приоритет в безопасности Пентагон отдает Израилю, а не союзникам из Персидского залива.