Клуб КХЛ «Лада» утвердил Игоря Горбенко на посту главного тренера
Тольяттинская «Лада» утвердила Игоря Горбенко главным тренером команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок контракта с 54-летним специалистом не уточняется. На этом посту он сменил Павла Зубова, отправленного в отставку 5 октября. Под руководством Игоря Горбенко «Лада» провела девять матчей, выиграв два из них.
Игорь Горбенко входит в тренерский штаб «Лады» с июня 2026 года. Ранее в КХЛ он работал ассистентом в московском ЦСКА, ярославском «Локомотиве», казанском «Ак Барсе», «Сочи» и минском «Динамо».
«Лада» с 11 очками по итогам 21 игры занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. 2 ноября тольяттинцы на выезде сыграют с «Локомотивом».