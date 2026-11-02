Goldman Sachs повысил прогноз для Brent на 2027 год до $88

Прогнозы пересмотрены из-за возросших рисков перебоев с поставками топлива на мировой рынок. «Существенные риски снижения предложения, вероятно, приведут к увеличению наценки за риск в краткосрочной перспективе»,— указывают аналитики. Рынки ожидают эскалации на Ближнем Востоке после промежуточных выборов в Конгресс США. Это может еще больше сократить поставки из региона.