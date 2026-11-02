Goldman Sachs повысил прогноз для Brent на 2027 год до $88
Аналитики Goldman Sachs повысили ожидания по стоимости нефти Brent на конец 2026 года и на 2027 год. По новому прогнозу, средняя цена барреля в следующем году составит не $80, а $88. На декабрь 2026 года банк теперь закладывает $105 за баррель вместо прежних $90. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет.
Прогнозы пересмотрены из-за возросших рисков перебоев с поставками топлива на мировой рынок. «Существенные риски снижения предложения, вероятно, приведут к увеличению наценки за риск в краткосрочной перспективе»,— указывают аналитики. Рынки ожидают эскалации на Ближнем Востоке после промежуточных выборов в Конгресс США. Это может еще больше сократить поставки из региона.
Эксперты банка допускают и другие сценарии. Если добыча в Персидском заливе так и будет на 3,5 млн баррелей в сутки ниже уровня 2025 года, средняя цена Brent в 2027 году может достичь $130. Быстрое восстановление добычи в регионе, напротив, способно опустить котировки до $60-70 за баррель. За октябрь Brent подорожала на 13,6%, а сегодня торговалась ниже $111 за баррель впервые с 22 октября.