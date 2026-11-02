Школа миллионеров в Roblox

«Сделать игру, в которую будут играть и которая будет приносить деньги — за этим стоит большой опыт и очень много ошибок. Этим круто заниматься, интересно, но надо брать для себя 3-5 лет до первых понятных денег. Например, неплохая игра, условно, сделанная за неделю, может приносить $3-5 тыс. в месяц. Хорошая игра будет приносить $30-50 тыс. Игра, в которой больше 10 тыс. актива постоянного, она больше $100 тыс. уже в месяц спокойно будет приносить. Рынок конкурентный, это доход на саму игру. Как правило, сейчас большие проекты создаются либо группой единомышленников, либо студией. И здесь вопрос того, есть ли капитал и ресурс для того, чтобы финансировать команду. Такая широкая практика: вчетвером-впятером собраться, начать пилить эти проекты. И если игра там стреляет, например, уже первых $20-30 тыс. хватит для того, чтобы свою мини-студию открыть.