Школа миллионеров в Roblox
Сколько подростки могут зарабатывать на играх
Создание игр в Roblox приносит авторам миллионы долларов, причем некоторые разработчики еще недавно учились в школе. В России тоже сформировался рынок таких проектов. Почти $1,5 млн в год в среднем зарабатывает тысяча наиболее успешных авторов платформы. Как пишет Bloomberg, некоторые из них не старше 25 лет.
На площадке любой желающий может выпустить собственную игру и получать доход от покупок пользователей. По данным агентства, всего за девять месяцев этого года суммарные вознаграждения авторам от Roblox приблизились к $1,2 млрд. Впрочем, доходы распределились неравномерно. Медианный годовой заработок на платформе всего $1,5 тыс. Конкуренцию обострили нейросети, считает глава студии по разработке игр и метавселенных «Мастерская 15» Ярослав Кравцов:
«Вот если посмотреть не этот, а прошлый отчет, который одновременно проходил вместе с конференцией Roblox, где они рассказывали дополнительные цифры, то можно увидеть, что миллионы долларов зарабатывают где-то примерно 100 компаний студий-разработчиков. Поэтому шансов достичь вот этих миллионов — мизер, он уменьшается. То есть, с одной стороны, вот сейчас появились нейросети, которые позволяют делать игры проще, делать быстрее, хоть за один день. Но таких людей много, конкуренция растет, соответственно, зарабатывать становится сложнее. Еще сложность с тем, что Roblox — это американская компания, платежи банковские она не может делать российским разработчикам напрямую.
Что касается уровня проработки и долгоживущих продуктов — это достаточно новая проблема.
Последние версии ИИ-агентов у топовых моделей самостоятельные и настолько уже продвинутые, что создают игры качеством, сопоставимым с работой живых людей.
Мы видим сейчас поток игр на все платформы, причем чаще всего эти игры однотипные, стараются цепляться за какую-то тему, которая вот прямо сейчас на хайпе. Как с этим быть, сложно сказать. Но я думаю, что в ближайшее время мы увидим, как платформы будут с этим справляться».
По данным Roblox, четыре из пяти самых популярных игр на платформе создавались с помощью искусственного интеллекта. На этом фоне истории с подростками-миллионерами остаются реальностью, уверен разработчик игр, блогер Евгений Гришаков:
«Рынок Roblox растущий, каждый год растет, аудитория растет. Топ-1000 игр зарабатывают десятки тысяч долларов в месяц. Мы сами сделали две игры. Вторая игра у нас залетела, попала в топ-1000, и как раз в прошлом месяце мы сгенерировали $10 тыс. выручки. У меня на YouTube как раз приходил ко мне разработчик, молодой парень, 16 лет, зарабатывал несколько тысяч долларов на Roblox, и там даже Netflix к нему вышел. Молодые ребята вырастают на Roblox, и у них очень высокая насмотренность. С нейросетями просто процесс ускорился. И второе — сейчас благодаря нейросетям суперпонятная стратегия: какая-то игра залетает на какой-то площадке, ребята берут эту игру, делают через нейросеть копию в Roblox. Происходит буквально моментально.
Что касается реакции платформ, это сейчас в целом везде происходит. Просто на Roblox очень легкая модерация. Распущенность определенная присутствует. Но если кто-то нарушает права, то ты можешь жаловаться, и в целом их забанят. На самом деле, неплохо работает. В целом это нормально. Ненормально копировать все целиком: название, все механики, ключевые элементы».
Однако даже с нейросетями делать собственные проекты, а тем более их продвигать, довольно непросто, возражает основатель студии Oi_iO Эдуард Бессмертный:
«Сделать игру, в которую будут играть и которая будет приносить деньги — за этим стоит большой опыт и очень много ошибок. Этим круто заниматься, интересно, но надо брать для себя 3-5 лет до первых понятных денег. Например, неплохая игра, условно, сделанная за неделю, может приносить $3-5 тыс. в месяц. Хорошая игра будет приносить $30-50 тыс. Игра, в которой больше 10 тыс. актива постоянного, она больше $100 тыс. уже в месяц спокойно будет приносить. Рынок конкурентный, это доход на саму игру. Как правило, сейчас большие проекты создаются либо группой единомышленников, либо студией. И здесь вопрос того, есть ли капитал и ресурс для того, чтобы финансировать команду. Такая широкая практика: вчетвером-впятером собраться, начать пилить эти проекты. И если игра там стреляет, например, уже первых $20-30 тыс. хватит для того, чтобы свою мини-студию открыть.
Что касается историй, где один человек вооружился нейросетью, за неделю все сделал, и уже сразу выстрелило, я бы не сказал, что много таких случаев встречал. Дети очень, так как мы делаем продукт для детей, понимают сразу, что этот продукт сделан на скорую руку, сделан нейросетями, и чаще всего такой продукт просто скипают. Наверное, очень низкий процент того, что человек один, вооружившись нейросетью, может построить на этом бизнес».
На российские счета вывести деньги из Roblox невозможно. Как рассказывают собеседники “Ъ FM”, для монетизации отечественные авторы, как правило, пользуются зарубежными картами или сразу открывают студию в другой юрисдикции. Между тем Roblox собирается упростить систему выплат. В декабре платформа запустит собственные электронные кошельки, на которые заработок будет поступать автоматически. Правда, сервис окажется доступен только совершеннолетним независимым разработчикам из США.