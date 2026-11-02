Британские извинения будут бесплатными

Тема работорговли и ответственности за нее Великобритании вновь появилась в информационном пространстве в связи с приближением проходящего раз в два года саммита лидеров стран Британского Содружества (он стартовал 1 ноября в Антигуа и Барбуде и продлится до 4 ноября). И перед тем, как отправиться через океан, Энди Бёрнем счел целесообразным загодя высказаться на эту щепетильную тему. По его словам, было бы «правильно» честно поговорить о наследии рабства, а не «прятать голову в песок». И даже заявил, что готов принести официальные извинения за участие Великобритании в трансатлантической работорговле. «Мы — страна, где смелые люди возглавили движение за отмену рабства, но мы также страна, которая участвовала в торговле людьми»,— написал он в статье для The Guardian 30 октября.