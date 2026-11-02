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Британские извинения будут бесплатными

Энди Бёрнем не готов обсуждать компенсации за работорговлю
На открывшемся на Антигуа и Барбуде саммите Содружества наций — объединения 56 государств, исторически связанных с Великобританией,— британский премьер Энди Бёрнем может принести официальные извинения за роль Лондона в работорговле. Готовность так поступить он выразил за несколько дней до старта мероприятия. Однако этот заметный сдвиг в многолетней британской позиции устроил не всех: страны, пострадавшие в прошлом от работорговли, дали понять, что одних извинений недостаточно, нужны еще и компенсации, оппозиция же Соединенного Королевства сочла, что за события давно минувших дней не стоит даже просить прощения.
Премьер Британии Энди Бёрнем

Премьер Британии Энди Бёрнем

Russell Cheyne / Reuters

Тема работорговли и ответственности за нее Великобритании вновь появилась в информационном пространстве в связи с приближением проходящего раз в два года саммита лидеров стран Британского Содружества (он стартовал 1 ноября в Антигуа и Барбуде и продлится до 4 ноября). И перед тем, как отправиться через океан, Энди Бёрнем счел целесообразным загодя высказаться на эту щепетильную тему. По его словам, было бы «правильно» честно поговорить о наследии рабства, а не «прятать голову в песок». И даже заявил, что готов принести официальные извинения за участие Великобритании в трансатлантической работорговле. «Мы — страна, где смелые люди возглавили движение за отмену рабства, но мы также страна, которая участвовала в торговле людьми»,— написал он в статье для The Guardian 30 октября.

Практиковать работорговлю Британская империя начала в середине XVI века по примеру Португалии и Испании, на одном из этапов став крупнейшей в мире страной-работорговцем. В общей сложности британцы перевезли через Атлантику к своим колониям в Карибском бассейне и Северной и Южной Америке для работы на британских сахарных и табачных плантациях более 3 млн африканцев. В конце XVIII века в Англии зародилось движение за отмену рабства, которое поддерживали квакеры, некоторые политики и бывшие рабы. А в 1833 году рабство было запрещено на всей территории Британской империи, что поспособствовало развитию аболиционистского движения и в других рабовладельческих странах. Официальные извинения за работорговлю к настоящему моменту принесли только Нидерланды — в декабре 2022 года премьер Марк Рютте от лица правительства извинился за историческую роль голландцев в трансатлантической работорговле.

Британия же никогда прежде на официальном уровне не извинялась за работорговлю, хотя отдельные британские организации, в том числе Англиканская церковь, признали свою причастность. Поэтому позиция Бёрнема представляет собой заметный сдвиг в многолетних спорах о том, должен ли Лондон покаяться и как именно. Британский премьер решительно отверг все призывы к репарациям: «Я не думаю, что современный британский народ может нести ответственность за исторические преступления, какими бы чудовищными они ни были, совершенные в другую эпоху по другим законам и в которых он лично не участвовал».

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По утверждению экс-премьера Сент-Винсента и Гренадин Ральфа Гонсалвеса, ставшего ныне активистом движения Repair Campaign, выступающего за компенсации от британцев, Лондон выступил категорически против включения вопроса о репарациях за рабство в повестку саммита лидеров, пригрозив, что в противном случае премьер Бёрнем откажется от участия в нем. По словам политика, британцы сослались на то, что против появления этого вопроса в повестке дня выступили в Нью-Дели. «Они также начали распространять ложную информацию о том, что Индия не хотела включать этот вопрос в повестку дня, но это было совсем не так. Индия активно поддерживала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 25 марта 2026 года (документ, инициированный Ганой от имени Африканской группы, признал трансатлантическую работорговлю тяжким преступлением против человечности.— “Ъ”). Так что они распространяли ложные сведения об Индии»,— заявил Ральф Гонсалвес.
Вопрос о репарациях остался за скобками саммита. Но в качестве жеста доброй воли Энди Бёрнем выдвинул идею организовать для стран Содружества наций программу реструктуризации долгов, чтобы помочь его беднейшим странам.
Король Карл III, находящийся сейчас с девятидневным визитом в странах Карибского бассейна и по-прежнему являющийся главой нескольких карибских государств, на прямые требования лидеров региона принести извинения и выплатить репарации отвечать не стал.
Как пояснили источники в Букингемской дворце, решение о принесении извинений — это вопрос правительства, а не монарха.

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Во время своей первой остановки на Багамах король выступил с речью, где много говорил о «страданиях прошлого», и еще несколько раз затрагивал этот чувствительный вопрос и в других странах региона. 3 ноября на Антигуа, во время заключительного этапа своего турне, король Карл III обратится к лидерам стран Содружества с речью, в которой с «непоколебимой честностью» и «искренним сожалением» расскажет о непреходящей боли, связанной с трансатлантической работорговлей, анонсировали во дворце.
В странах Содружества наций оценили стремление премьера Бёрнема принести извинения и высказались за британские инвестиции в здравоохранение и образование, борьбу с системной бедностью и неравенством, а также более справедливые условия погашения долга, однако остались явно недовольны его нежеланием обсуждать компенсации потомкам рабов. «По вопросу репараций наши взгляды расходятся, и мы скажем об этом прямо и уважительно»,— пообещала, в частности, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли.
Британская оппозиция сочла, что со своими извинениями премьер страны и так зашел слишком далеко. «Я не думаю, что Энди Бёрнему нужно извиняться, потому что это повод открыть дверь для требования денег»,— заявила 1 ноября лидер консерваторов Кеми Баденох в интервью BBC Sunday. И тут же дала совет и бывшим британским колониям: «Трансатлантическая работорговля прекратилась много веков назад. Содружеству пора начать смотреть в будущее, а не бесконечно оглядываться в прошлое».
Англия

Авторы

  • Наталия Портякова
    Наталия Портякова
    заместитель заведующего отделом