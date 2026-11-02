Британские извинения будут бесплатными
Практиковать работорговлю Британская империя начала в середине XVI века по примеру Португалии и Испании, на одном из этапов став крупнейшей в мире страной-работорговцем. В общей сложности британцы перевезли через Атлантику к своим колониям в Карибском бассейне и Северной и Южной Америке для работы на британских сахарных и табачных плантациях более 3 млн африканцев. В конце XVIII века в Англии зародилось движение за отмену рабства, которое поддерживали квакеры, некоторые политики и бывшие рабы. А в 1833 году рабство было запрещено на всей территории Британской империи, что поспособствовало развитию аболиционистского движения и в других рабовладельческих странах. Официальные извинения за работорговлю к настоящему моменту принесли только Нидерланды — в декабре 2022 года премьер Марк Рютте от лица правительства извинился за историческую роль голландцев в трансатлантической работорговле.