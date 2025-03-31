Понижение загруженности отелей в Казани и 5,9 млрд рублей на капремонт домов

В Казани из-за высоких цен на 20% снизилась загруженность отелей и гостиниц. За I квартал 2025 года загрузка отелей составила 25–35%. За аналогичный период 2024 года этот показатель был равен 45–55%.

В Татарстане на капремонт многоквартирных домов потратят 5,9 млрд руб. В 2024 году на эти цели выделялось на 2,2 млрд руб. больше.

Приволжский районный суд Казани удовлетворил иск прокуратуры Республики Татарстан к экс-начальнику отдела полиции № 3 «Зареченский» УМВД России по Казани Тарасу Дорошкевичу о конфискации его имущества общей стоимостью 21,5 млн руб. По материалам дела, оно было приобретено ответчиком на средства, происхождение которых не было подтверждено документально.

Иск к экс-главе Кировского и Московского районов Казани Сергею Миронову вырос до 425 млн рублей. Суд считает, что эту сумму обвиняемый выручил за сдачу помещений трем магазинам и аптеке, которые получил незаконно, так как семья Сергея Миронова и он сам не могли позволить себе их покупку.

Новым советником мэра Казани Ильсура Метшина назначен Наиль Минвалеев. Ранее он занимал должность начальника управления административно-технической инспекции исполкома Казани.

В Татарстане двух муниципальных служащих уволили в связи с утратой доверия. Речь идет о Равиле Шарипове, бывшем руководителе департамента строительства исполкома Елабужского района, и Ильвире Пузыревой, которая ранее возглавляла комитет земельно-имущественных отношений и градостроительства Альметьевского района.

Больнице в Набережных Челнах присвоили имя кардиохирурга Рената Акчурина. Теперь учреждение будет называться «Больница скорой медицинской помощи имени Р. С. Акчурина». Министерству здравоохранения Татарстана также поставили задачу за два месяца обновить устав больницы.

Жителя Чебоксар приговорили к 1,5 годам лишения свободы за ДТП, в котором пострадали 15 человек. 4 октября 2024 года на М-7 «Волга» мужчина за рулем грузовика нарушил ПДД и столкнулся с маршруткой. В результате пассажиры получили различные травмы, двум пострадавшим был причинен тяжкий вред здоровью.

Завершились работы по реставрации двух исторических башен Казанского Кремля. На Тайницкой башне, построенной в 1556–1562 годах, окрасили стены и ворота. На Консисторской башне, возведенной в конце XVI — начале XVII века, укрепили фундамент, сделали гидроизоляцию и восстановили кирпичную кладку.

За зимний период с улиц Казани вывезли более 237 тыс. тонн снега, что ровняется 47 тыс. самосвалов. На снегоплавильных пунктах было утилизировано около 199 тыс. тонн, что составляет 84% от общего объема собранного снега. За три зимних месяца в городе выпало 109 мм осадков.

Дарья Сайфиева