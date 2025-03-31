Чебоксарца лишили свободы за ДТП с 15 пострадавшими
Жителя Чебоксар приговорили к 1,5 годам лишения свободы за ДТП, в котором пострадали 15 человек. Об этом сообщает прокуратура Чувашии.
4 октября 2024 года на М-7 «Волга» мужчина за рулем грузовика нарушил ПДД и столкнулся с маршруткой. В результате пассажиры получили различные травмы, двум пострадавшим был причинен тяжкий вред здоровью.
Подсудимый признал свою вину. Кроме тюремного срока, он также получил запрет на управление транспортными средствами на два года.