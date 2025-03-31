Чебоксарца лишили свободы за ДТП с 15 пострадавшими

Жителя Чебоксар приговорили к 1,5 годам лишения свободы за ДТП, в котором пострадали 15 человек. Об этом сообщает прокуратура Чувашии.

4 октября 2024 года на М-7 «Волга» мужчина за рулем грузовика нарушил ПДД и столкнулся с маршруткой. В результате пассажиры получили различные травмы, двум пострадавшим был причинен тяжкий вред здоровью.

Подсудимый признал свою вину. Кроме тюремного срока, он также получил запрет на управление транспортными средствами на два года.

Дарья Сайфиева