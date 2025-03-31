За зимний период с улиц Казани вывезли более 237 тыс. тонн снега, что эквивалентно 47 тыс. самосвалов. По сравнению с прошлым годом объем вывезенного снега оказался меньше. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За зиму с улиц Казани вывезли 237 тыс. тонн снега

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ За зиму с улиц Казани вывезли 237 тыс. тонн снега

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

На снегоплавильных пунктах было утилизировано около 199 тыс. тонн, что составляет 84% от общего объема собранного снега.

За три зимних месяца в городе выпало 109 мм осадков.

С начала зимы для борьбы с обледенением использовали более 54 тыс. тонн противогололедных материалов, включая двухфазные и комбинированные реагенты, а также пескосоляную смесь. Для поддержания улично-дорожной сети в надлежащем состоянии в среднем задействовали около 400 единиц специализированной техники.

Артём Дергунов