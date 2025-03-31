В Татарстане двух муниципальных служащих уволили в связи с утратой доверия
В Республике Татарстан два муниципальных служащих были уволены в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Речь идет о Равиле Шарипове, бывшем руководителе департамента строительства исполкома Елабужского района, и Ильвире Пузыревой, которая ранее возглавляла комитет земельно-имущественных отношений и градостроительства Альметьевского района.
Шарипов лишился должности после того, как выяснилось, что он два года подряд скрывал сведения о своих доходах и имуществе.
Пузырева же продала земельный участок по цене ниже рыночной, что нанесло ущерб бюджету Альметьевского района. Кроме того, в ее действиях усмотрели признаки незаконной деятельности: по данным проверки, она использовала поддельные документы на право собственности и внесла ложные сведения о земельных участках, принадлежащих району.
Эти факты стали основанием для прекращения трудовых отношений с обоими чиновниками.