В Татарстане двух муниципальных служащих уволили в связи с утратой доверия

В Республике Татарстан два муниципальных служащих были уволены в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Речь идет о Равиле Шарипове, бывшем руководителе департамента строительства исполкома Елабужского района, и Ильвире Пузыревой, которая ранее возглавляла комитет земельно-имущественных отношений и градостроительства Альметьевского района.

Шарипов лишился должности после того, как выяснилось, что он два года подряд скрывал сведения о своих доходах и имуществе.

Пузырева же продала земельный участок по цене ниже рыночной, что нанесло ущерб бюджету Альметьевского района. Кроме того, в ее действиях усмотрели признаки незаконной деятельности: по данным проверки, она использовала поддельные документы на право собственности и внесла ложные сведения о земельных участках, принадлежащих району.

Эти факты стали основанием для прекращения трудовых отношений с обоими чиновниками.

Артём Дергунов