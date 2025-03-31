На капремонт многоквартирных домов в Татарстане в 2025 году направят 5,9 млрд руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на капремонт многоквартирных домов потратят 5,9 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане на капремонт многоквартирных домов потратят 5,9 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В 2024 году на эти цели выделялось на 2,2 млрд руб. больше.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Казани проведут капремонт 226 многоквартирных домов на 4,1 млрд руб. Работы по обновлению домов помогут улучшить условия проживания 67 тыс. казанцев.

Дарья Сайфиева