«Машина становится интерактивной декорацией»

Напомню, что у Tesla уже есть рождественский режим Santa Mode. Один из американских производителей электрокаров, Rivian, выпускает хеллоуинские обновления как минимум с 2024 года. В прошлом году, например, компания активировала тему «Жуткое болото» со специальным освещением и звуками, которая была доступна владельцам с 21 октября по 1 ноября. Tesla же предлагает «распространять праздничный страх круглый год». Прямого подтверждения нет, но намек на постоянную доступность режима довольно крепкий.