«Машина становится интерактивной декорацией»
Александр Леви — о праздничном режиме Хеллоуин в электрокарах
08.10.2026, 13:18
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Tesla добавила ужаса в свои машины. Компания распространяет обновление ПО с режимом Хеллоуина, и с ним автомобиль пугает прохожих звуками, светом и голосом. Через фирменное приложение владелец может произнести любую фразу, а Tesla повторит ее наружу с изменившимся, зловещим тембром.
Меняется и центральный дисплей. На стоянке на нем появляется виртуальная модель машины под белой простыней, похожая на парящее привидение. Вокруг кладбище, светящиеся тыквы, жуткий замок на фоне и полная луна в небе.
Во время движения соседние автомобили отображаются на экране зелеными силуэтами, а пешеходы и велосипедисты превращаются в зомби-скелетов. Мусорные баки, которые распознают датчики машины, стилизованы под мумий, а светофоры показаны цветными тыковками.
Отдельная функция — праздничное световое представление Fright Show. В отличие от реакции на прохожих, этот сценарий запускается вручную. Машина проигрывает музыку наружу, мигает оптикой и светодиодной подсветкой в салоне и, если можно так сказать, пританцовывает боковыми зеркалами и крышкой багажника. Это развлечение не только для владельца и пассажиров, ведь машина становится интерактивной декорацией для всех вокруг.
Напомню, что у Tesla уже есть рождественский режим Santa Mode. Один из американских производителей электрокаров, Rivian, выпускает хеллоуинские обновления как минимум с 2024 года. В прошлом году, например, компания активировала тему «Жуткое болото» со специальным освещением и звуками, которая была доступна владельцам с 21 октября по 1 ноября. Tesla же предлагает «распространять праздничный страх круглый год». Прямого подтверждения нет, но намек на постоянную доступность режима довольно крепкий.
Есть, правда, аппаратное ограничение. Трехмерная сцена на стоянке требует мультимедийной системы с процессором AMD Ryzen. Заработает ли пакет у владельцев Tesla с решениями Intel, пока неясно.