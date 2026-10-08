Пляжи в Сочи и «Сириусе» открыли для отдыхающих

Вице-мэр Сочи Сергей Сомко опубликовал сообщение о текущей ситуации в канале администрации города в Max. Власти города и надзорные органы проводят мониторинг состояния воздуха, береговой полосы и акватории Черного моря. Специалисты Роспотребнадзора исследовали пробы морской воды во всех районах Сочи — следов нефтепродуктов не обнаружено. Росгидромет не подтвердил превышение концентрации вредных веществ в атмосфере. Снимки из космоса, полученные специалистами администрации Сочи, не выявили пятен нефтепродуктов на поверхности моря, сообщил вице-мэр Сомко. С учетом этих обстоятельств мэрия города-курорта отменила запрет на посещение пляжей.