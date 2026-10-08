Пляжи в Сочи и «Сириусе» открыли для отдыхающих
08.10.2026, 13:18
Мэрия Сочи и администрация федеральной территории «Сириус» объявили о снятии ограничений на посещение пляжных территорий, введенных вечером 6 октября во время пожара на танкере Aframax Rio. Возгорание потушили днем 7 октября, сейчас судно дрейфует вдоль побережья. По данным властей, фактов загрязнения окружающей среды не обнаружено.
Вице-мэр Сочи Сергей Сомко опубликовал сообщение о текущей ситуации в канале администрации города в Max. Власти города и надзорные органы проводят мониторинг состояния воздуха, береговой полосы и акватории Черного моря. Специалисты Роспотребнадзора исследовали пробы морской воды во всех районах Сочи — следов нефтепродуктов не обнаружено. Росгидромет не подтвердил превышение концентрации вредных веществ в атмосфере. Снимки из космоса, полученные специалистами администрации Сочи, не выявили пятен нефтепродуктов на поверхности моря, сообщил вице-мэр Сомко. С учетом этих обстоятельств мэрия города-курорта отменила запрет на посещение пляжей.
Танкер Aframax Rio, шедший под флагом Либерии с грузом нефтепродуктов, был атакован безэкипажными катерами ВСУ у берегов Сочи вечером 6 октября. Экипаж в составе 23 человек эвакуировался, пострадавших нет.