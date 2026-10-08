Минцифры пообещало искать баланс по вопросу цен на мобильную связь
08.10.2026, 13:35
Минцифры будет ориентироваться на запланированный рост тарифов ЖКХ при оценке возможного повышения цен операторами на тарифы связи, заявил глава министерства Максут Шадаев. Он пояснил, что в России перестал расти мобильный трафик, но операторам нужно продолжать инвестирование в инфраструктуру, в том числе для замены иностранного оборудования.
«Здесь (в тарифах связи.—"Ъ") будем искать баланс. Но планку определенную тарифы на ЖКХ дают. Я думаю, что мы будем как-то на нее ориентироваться как на отправную точку»,— сказал господин Шадаев на форуме «Цифровые решения» (цитата по «Интерфаксу»).
Министр заверил, что в стране «очень хорошие тарифы и в целом очень хорошее покрытие» мобильным интернетом — по его словам, более 90% заселенной территории имеет LTE.
Обычно индексация тарифов ЖКХ проводится с 1 июля, но в этом году правительство отсрочило ее на 1 октября. В зависимости от региона платежи выросли до 22%. Центробанк также ожидает повышения инфляции из-за индексации тарифов ЖКУ.