Минцифры пообещало искать баланс по вопросу цен на мобильную связь

Минцифры будет ориентироваться на запланированный рост тарифов ЖКХ при оценке возможного повышения цен операторами на тарифы связи, заявил глава министерства Максут Шадаев. Он пояснил, что в России перестал расти мобильный трафик, но операторам нужно продолжать инвестирование в инфраструктуру, в том числе для замены иностранного оборудования.