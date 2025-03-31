В Казанском кремле завершили реставрацию двух башен

Работы по реставрации двух исторических башен Казанского Кремля — Тайницкой и Консисторской — были завершены. Об этом сообщила пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

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На Тайницкой башне, построенной в 1556–1562 годах, окрасили стены и ворота.

На Консисторской башне, возведенной в конце XVI — начале XVII века, укрепили фундамент, сделали гидроизоляцию и восстановили кирпичную кладку.

Ранее сообщалось, что в Казанском кремле отреставрируют часть крепостной стены.

Дарья Сайфиева