Умер звезда индийского кино Нана Патекар
Индийский актер Нана Патекар скончался в возрасте 75 лет
08.10.2026, 13:15
Индийский актер Нана Патекар скончался в возрасте 75 лет. Причиной стала остановка сердца. Церемония прощания и кремация с государственными почестями состоятся сегодня вечером на западе Индии.
Как сообщает местное агентство ANI, утром 8 октября Нана Патекар был найден без сознания в своем доме в Дона-Пауле, Гоа. Актера доставили в больницу, но реанимировать его не удалось. Ранее у господина Патекара выявили болезни сердца, и он долгое время принимал лекарства.
Нана Патекар дебютировал в фильме «Гаман» в 1978 году и в основном играл небольшие роли. В 1989 году он поучаствовал в фильме «Паринда», после чего стал известен по всей Индии. Актер трижды становился лауреатом Национальной кинопремии Индии. В 2013 году удостоен награды Падма Шри — одной из самых высоких гражданских почестей Индии.
Нана Патекар считался одним из самых влиятельных актеров индийского кино. На его счету более 90 фильмов и сериалов. После смерти актера соболезнования, наряду с множеством актеров Болливуда, выразил и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он отметил в X, что смерть актера оставила «огромную пустоту в мире искусства».