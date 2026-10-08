Умер звезда индийского кино Нана Патекар

Нана Патекар дебютировал в фильме «Гаман» в 1978 году и в основном играл небольшие роли. В 1989 году он поучаствовал в фильме «Паринда», после чего стал известен по всей Индии. Актер трижды становился лауреатом Национальной кинопремии Индии. В 2013 году удостоен награды Падма Шри — одной из самых высоких гражданских почестей Индии.