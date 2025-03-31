Приволжский районный суд Казани удовлетворил иск прокуратуры Республики Татарстан к экс-начальнику отдела полиции № 3 «Зареченский» УМВД России по Казани Тарасу Дорошкевичу о конфискации его имущества общей стоимостью 21,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани суд конфисковал имущество экс-начальника полиции на 21,5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани суд конфисковал имущество экс-начальника полиции на 21,5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате судебного решения в пользу государства были изъяты жилой дом с земельным участком в Казани, два автомобиля марки BMW (модели X5 и X6), а также сумма денег, эквивалентная стоимости ранее проданного имущества. Общий размер удовлетворенных требований составил 21,5 млн руб. Указанное имущество было приобретено ответчиком, Тарасом Дорошкевичем, на средства, происхождение которых не было подтверждено документально.

Ранее суд первой инстанции отказал прокуратуре в удовлетворении иска, однако Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил это решение и направил дело на повторное рассмотрение. После нового разбирательства суд принял решение в пользу надзорного ведомства.

Артём Дергунов