«Яндекс» рассказал о сбое в работе «Почты»
08.10.2026, 13:47
Некоторые пользователи почтового сервиса «Яндекс» сегодня столкнулись со сбоем. К настоящему времени все неполадки устранены, заявили «Ъ» в «Яндекс 360». По данным Detector404, число жалоб достигло пика около 10:50 мск, приблизившись к 1,2 тыс.
«У некоторых пользователей наблюдались временные сложности, — сообщили в компании. — Наша команда оперативно их устранила, и сейчас все работает как прежде».
Рано утром 8 октября БПЛА атаковал дата-центр «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области. На объекте произошел пожар, работа дата-центра была приостановлена. В компании предупредили, что в зоне доступности Yandex Cloud возникли перебои с электропитанием, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. О сбое позднее сообщил в том числе ЦИАН.