«Яндекс» рассказал о сбое в работе «Почты»

Некоторые пользователи почтового сервиса «Яндекс» сегодня столкнулись со сбоем. К настоящему времени все неполадки устранены, заявили «Ъ» в «Яндекс 360». По данным Detector404, число жалоб достигло пика около 10:50 мск, приблизившись к 1,2 тыс.