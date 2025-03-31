Иск к экс-главе Кировского и Московского районов Казани вырос до 425 млн рублей

Судебный иск к бывшему главе Кировского и Московского районов Казани Сергею Миронову вырос до 425 млн руб. Об этом сообщил «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Суд считает, что эту сумму обвиняемый выручил за сдачу помещений трем магазинам и аптеке, которые получил незаконно, так как семья Сергея Миронова и он сам не могли позволить себе их покупку.

В марте 2024 года Сергей Миронов был отстранен от должности главы Кировского и Московского районов, а прокуратура инициировала конфискацию 63 объектов недвижимости, принадлежащих ему и его родственникам, общей стоимостью 308,3 млн руб.

Также 2 августа Вахитовский районный суд выдвинул Сергею Миронову обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное должностным лицом в крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Свою вину бывший глава двух районов не признал. Обвинение по статье за мошенничество с фигуранта сняли.

Дарья Сайфиева