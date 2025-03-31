Больнице в Набережных Челнах присвоили имя кардиохирурга Рената Акчурина. Постановление об этом подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Набережных Челнах больнице присвоили имя Рената Акчурина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В Набережных Челнах больнице присвоили имя Рената Акчурина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Теперь учреждение будет называться «Больница скорой медицинской помощи имени Р. С. Акчурина». Министерству здравоохранения Татарстана также поставили задачу за два месяца обновить устав больницы.

«Присвоение клинике такого статуса — это, конечно, огромная ответственность. Нисколько не сомневаюсь в том, что коллеги из Челнов гордо будут нести имя нашего выдающегося ученого и врача!» — написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Ренат Акчурин родился 2 апреля 1946 года в Андижане. В 1971 году окончил Первый Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, в 1975-м — ординатуру по хирургии ВНИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР. Он участвовал в разработке первых в СССР операций по реплантации кисти, пересадке пальцев стопы на кисть.

С 1984 года специализировался в области кардиохирургии. В 1996 году возглавил бригаду медиков, которая провела операцию аортокоронарного шунтирования президенту России Борису Ельцину.

Ренат Акчурин был автором и соавтором более 450 научных работ. За свою деятельность был награжден орденами Дружбы, Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ушел из жизни 7 октября 2024 года.

Дарья Сайфиева