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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
ИндустрииАвторынок

Audi направит своих сотрудников на оборонные заводы

08.10.2026, 13:25
Германская автокомпания Audi запустила программу, по которой ее сотрудники могут некоторое время поработать на оборонных производствах, а потом вернуться в компанию. Об этом написали немецкие СМИ, включая Handelsblatt и Bayerische Rundfunk (BR). В Audi подтвердили запуск программы, отметив, что она добровольная.
Сотрудники Audi, которые захотят принять участие в программе, будут направлены на другие баварские предприятия, прежде всего полностью или частично занятые в оборонной сфере, в том числе Diehl, Airbus, MBDA, KNDS. При этом они официально сохранят рабочее место в автокомпании, а срок временного трудоустройства в другой корпорации будет ограничен двумя годами. В Audi заявили, что интерес к программе среди сотрудников очень высок и что в конце октября заинтересованные работники смогут напрямую пообщаться с представителями оборонных компаний.
Как отмечает BR, запуск такой программы отражает кризис в автомобильной отрасли, сильно затронувший Audi и концерн Volkswagen (VW), которому принадлежит бренд. В сентябре сообщалось, что руководство VW рассматривает возможность закрытия четырех заводов в Германии, в их числе производственная площадка Audi в Неккарзульме.
Авторынок
Audi
Новости ВПК
Транспорт

Авторы

  • Яна Рождественская
    Яна Рождественская
    переводчик-корреспондент