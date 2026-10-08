Reuters: США начали прямые переговоры с военным руководством Мьянмы

Reuters указывает, что эти переговоры наглядно показывают явный крен внешней политики администрации Трампа «от продвижения демократии к заключению сделок». В Госдепартаменте США агентству заявили, что они взаимодействуют со всеми сторонами в Мьянме по вопросам, касающимся американских интересов, и также указывают на необходимость прекращения насилия и освобождения политзаключенных. «Проблемы нельзя решить игнорированием. Проблемы решаются, когда ими занимаются»,— пояснил пресс-секретарь ведомства Томми Пиготт.