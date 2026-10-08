Reuters: США начали прямые переговоры с военным руководством Мьянмы
08.10.2026, 13:19
Администрация Дональда Трампа начала прямые переговоры с руководством Мьянмы. Как отмечает Reuters со ссылкой на американских чиновников и другие осведомленные источники, это стало резким изменением политики Вашингтона в отношении властей Мьянмы, которые с момента военного переворота 2021 года старались держать в изоляции.
По данным источников Reuters, первый раунд переговоров с президентом страны Мин Аун Хлаином прошел 15–16 сентября при участии заместителя госсекретаря США Майкла Вэнса. Тогда обсуждался в первую очередь вопрос об освобождении и депортации бывшего морпеха и экс-главы Американской торговой палаты в Мьянме Адама Кастильо. Вопрос был решен положительно, и бизнесмена освободили уже 16 сентября.
Этот успех дал возможность расширить повестку переговоров и обсудить проблему пресечения работы мошеннических колл-центров, ориентирующихся на американцев. Появилась перспектива экономического сотрудничества, в частности разработки в Мьянме богатых месторождений редкоземельных металлов.
Reuters указывает, что эти переговоры наглядно показывают явный крен внешней политики администрации Трампа «от продвижения демократии к заключению сделок». В Госдепартаменте США агентству заявили, что они взаимодействуют со всеми сторонами в Мьянме по вопросам, касающимся американских интересов, и также указывают на необходимость прекращения насилия и освобождения политзаключенных. «Проблемы нельзя решить игнорированием. Проблемы решаются, когда ими занимаются»,— пояснил пресс-секретарь ведомства Томми Пиготт.