У Дональда Трампа все в силе

Отношения между США и Данией продолжают накаляться. После поездки американской делегации во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Гренландию Дональд Трамп заверил, что Вашингтон в любом случае аннексирует остров. При этом он отказался исключить применение для этого военной силы. На фоне подобной активности Белого дома глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен посоветовал американцам следить за тоном высказываний, а премьер королевства Метте Фредериксен 2 апреля отправляется на принадлежащий Дании остров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Фото: Omar Havana / AP Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Фото: Omar Havana / AP

Ситуация вокруг Гренландии — автономной части Королевства Дания — обостряется чуть ли не с каждым днем. В пятницу, 28 марта, на острове с визитом побывала американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. На остров его никто не приглашал, а потому посещение топ-чиновниками из Вашингтона даже базы космических сил США Питуффик вызвало негативную и весьма нервную реакцию среди гренландских и датских политиков.

Находясь на гренландской земле, господин Вэнс заверил, что острову угрожают Россия и Китай, а потому Вашингтону ничего не остается, кроме как озаботиться обороноспособностью этой территории, имеющей, по его словам, стратегическое значение для национальной безопасности США. Вице-президент обвинил Данию в недостаточных инвестициях в архитектуру безопасности и подчеркнул, что Штаты уважают право жителей Гренландии на самоопределение, фактически призвав островитян к сепаратизму и выразив надежду, что после обретения ими независимости появится пространство для прямого диалога с США. По его мнению, американцы в такой ситуации «не могут зарывать голову в песок, то есть в снег». Но для осуществления замысла президента Трампа вряд ли «военная сила когда-либо понадобится».

Слова господина Вэнса вызвали острую реакцию в Копенгагене и Нууке. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен посоветовал представителям американской администрации сменить тон, отметив, что «так нельзя разговаривать с близкими союзниками».

«А я до сих пор рассматриваю Данию и США как близких союзников»,— упрекнул Вашингтон датский министр, добавив, что Копенгаген понимает желание Штатов увеличить военное присутствие в Гренландии, а потому открыт к диалогу.

Не рады американской активности и власти острова. Новый премьер-министр Гренландии (где на недавних выборах победили сторонники независимости) Йенс-Фредерик Нильсен также увидел в поведении США «неуважение к союзнику», отметив, что делегация из Вашингтона полетела на остров в тот момент, когда еще только шло формирование нового правительства.

Тем не менее Дональда Трампа мнение Дании и даже Гренландии не волнует, в чем он чистосердечно признался в интервью телеканалу NBC News, которое вышло на следующий день после скандальной поездки Джей Ди Вэнса на Питуффик. Так, президент США назвал абсолютно реальными разговоры о планах аннексировать Гренландию.

«Мы получим Гренландию. Да, 100 процентов»,— заявил господин Трамп.

При этом он вновь не исключил применения военной силы для реализации задуманного. «Нет, я никогда не снимаю с повестки дня вопрос о применении военной силы. Но думаю, есть хорошая вероятность того, что мы сможем это сделать без военной силы»,— сказал президент США.

Примечательно, что глава РФ Владимир Путин на днях прокомментировал намерения Дональда Трампа захватить Гренландию, заверив, что называть их просто «экстравагантными разговорами» нельзя. По его мнению, речь «идет о серьезных планах с американской стороны», которые «имеют давние исторические корни». Он также провел параллель с покупкой в середине XIX века американцами Аляски, за что тогда ругали президента Эндрю Джонсона, а теперь «это приобретение наверняка оценивается в самих США совсем иначе». Президент РФ добавил, что Россия «никогда никому не угрожала в Арктике».

Между тем именно угрозой со стороны РФ, а также Китая господин Трамп продолжает объяснять необходимость приобретения Гренландии для США. На вопрос же, не пошлет ли аннексия острова какой-нибудь неверный сигнал России и остальному миру, глава Белого дома лаконично ответил: «Мне все равно». И тут же добавил: «Гренландия — это совершенно отдельная тема. Это совсем другое. Это международная безопасность».

Тем не менее Дания сдаваться под напором США, похоже, не собирается. В пресс-службе премьер-министра королевства заявили, что 2 апреля начнется трехдневный визит Метте Фредериксен в Гренландию. В ходе визита она намерена встретиться с новым премьером острова Йенсом-Фредериком Нильсеном и членами его коалиционного правительства.

Госпожа Фредериксен заверила, что относится «с глубоким уважением к тому, как гренландский народ и гренландские политики справляются с огромным давлением на Гренландию».

По ее словам, ситуация требует единства между политическими партиями и сотрудничества «на основе уважения и равенства».

Сейчас большинство политических партий Гренландии выступают за полную независимость от Дании, однако многие из них считают, что спешить с отделением от нее не стоит. Идею же присоединения к США практически никто не поддерживает — подавляющее большинство жителей острова выступают против планов Дональда Трампа аннексировать крупнейший остров мира.

Антон Васильев