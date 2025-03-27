Трамп: присоединение Гренландии к США необходимо для мировой безопасности

США необходима Гренландия для обеспечения мировой безопасности. Американская делегация отправится в Гренландию сегодня, 27 марта, с целью убедить в этом население. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Это остров, который с оборонительной позиции и даже с наступательной позиции нам необходим, особенно при нынешнем положении дел в мире, и нам придется его получить»,— сказал господин Трамп (цитата по Bloomberg). Без присоединения острова к американской территории будет невозможно защитить Гренландию. Как утверждает Дональд Трамп, у территории Гренландии курсируют сотни кораблей.

Сейчас Гренландия является самоуправляемой территорией в составе Дании.12 марта в Гренландии прошли парламентские выборы. По итогам, набрав 29,9% голосов, победила оппозиционная партия «Демократы». Теперь новый состав депутатов ответственен за план отделения острова от Дании. Дональд Трамп также неоднократно высказывал желание, чтобы Гренландия вошла в состав США. 5 марта он заверил, что Вашингтон «так или иначе» завладеет островом.

Сегодня, 27 марта, в Гренландию отправится высокопоставленная американская делегация. В ее состав войдут супруга вице-президента США Уша Вэнс, советник по национальной безопасности Майк Уолц и министр энергетики США Крис Райт. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде назвал приезд американской делегации, а особенно визит господина Уолца на остров, «провокацией».

Подробнее — в материале «Ъ» «К ним едет ревизор».