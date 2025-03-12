Гренландия будет неспешно идти к независимости

Оппозиционная партия «Демократы», выступающая за постепенный переход к независимости Гренландии, победила на парламентских выборах на острове. Теперь ей предстоит разработать план отделения от Дании, но как быстро он будет реализован, зависит от итогов коалиционных переговоров. При этом обретение независимости чревато риском стать более легкой добычей Вашингтона, заинтересованного в богатых природных ресурсах Гренландии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс-Фредерик Нильсен (слева)

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters Йенс-Фредерик Нильсен (слева)

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Результаты парламентских выборов на острове стали неожиданностью даже для самих победителей гонки. Либеральная партия «Демократы» набрала рекордные 29,9% голосов и получила право формировать правительство. Правопопулисты из «Стремления» пришли вторыми с 24,5%. Следом идут правящая социалистическая партия «Народное сообщество» и ее партнер по коалиции социал-демократическая «Вперед». На их долю в общей сложности пришлось 36% голосов (21% и 14% соответственно). Либерал-консерваторы из «Солидарности» получили 7,3% голосов. Явка составила 70,9%, что на 5% выше показателя 2021 года.

Лидер «Демократов» 33-летний бадминтонист Йенс-Фредерик Нильсен после объявления победы поблагодарил избирателей за оказанное доверие.

«Мы не ожидали, что выборы приведут к такому результату. Мы очень рады»,— сказал он, отметив, что партия готова к переговорам со всеми политическими силами.

Ее приоритет — единство, «особенно с учетом происходящего в мире». Эта фраза стала отсылкой к территориальным притязаниям американского президента Дональда Трампа, который вновь вспомнил о своем намерении включить остров в состав США. Отчасти именно он спровоцировал рост настроений в поддержку независимости Гренландии (80% жителей острова выступают за), хотя тренд на «развод» с Данией существовал и раньше — у 57-тысячного населения острова накопилось много претензий к Копенгагену.

Тем не менее представить победу «Демократов» было сложно: четыре года назад они не набрали и 10% голосов на выборах, в то время как правящая коалиция в совокупности имела 66%. Такой стремительный рост популярности оппозиции объясняется запросом населения на перемены — от новых властей будут ожидать разработки плана по достижению независимости Гренландии.

«Демократы» неоднократно заявляли, что для начала необходимо подготовить базис. Остров экономически зависим от датских субсидий, и резкий выход из-под крыла Копенгагена может ухудшить уровень жизни населения. Такая позиция в целом созвучна с представлениями о постепенном переходе к независимости, о котором говорили в правящей коалиции.

«Стремление» же выступает за быстрый «развод» с Данией. В зависимости от того, кто станет младшим партнером «Демократов» (у партии 10 мест из 31 в парламенте), станет ясно, в каком темпе Гренландия будет двигаться вперед. Пока же можно с уверенностью сказать лишь о том, что в правительство вряд ли войдут члены «Солидарности» — единственной партии, выступающей за сохранение статуса датской автономии.

В случае обретения независимости Гренландия будет вынуждена искать новых международных партнеров для того, чтобы обеспечить себе экономическое выживание. Остров богат нефтью и минералами, и постепенное таяние ледяного покрова на его огромной территории может облегчить их разведку и добычу. Однако реализовать проекты в этом секторе без сторонних инвестиций остров позволить себе не может.

И здесь открывается возможность для потенциального сотрудничества с США. Несмотря на то что 85% населения Гренландии выступает против включения острова в состав США, сопротивление экономическому и оборонному сотрудничеству с Америкой не так сильно. Более того, о такой возможности не раз высказывались в правящей коалиции. США имеют на острове военную базу, а в ближайшие десятилетия на фоне изменения климата Гренландия может стать важной точкой на карте морских путей для Вашингтона.

Вероника Вишнякова