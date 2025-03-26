К ним едет ревизор

В отношениях США с Данией и Гренландией начался новый виток обострения. На этой неделе остров, который Дональд Трамп уже неоднократно грозился присоединить к Штатам, собрался посетить еще и вице-президент США Джей Ди Вэнс, загодя предупредив, что едет оценить «ситуацию с безопасностью». И это притом что несколькими днями ранее власти острова назвали «провокацией» даже грядущий приезд супруги американского вице-президента и нескольких высоких чинов из США. Впрочем, накал страстей удалось несколько притушить, когда стало ясно, что незваные гости, скорее всего, ограничатся посещением военной базы США, на что они имеют законное право, а в контакты с местным населением вступать не будут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс (справа) в Овальном кабинете, 21 марта

Фото: Carlos Barria / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс (справа) в Овальном кабинете, 21 марта

Фото: Carlos Barria / Reuters

Начало нынешнему и уже далеко не первому витку эскалации в конфликте США с властями Гренландии было положено анонсом Белого дома о намерении супруги вице-президента США Уши Вэнс приехать на три дня на крупнейший в мире остров, который в последние полгода стал объектом публичных притязаний Дональда Трампа.

Согласно сообщению, целью начинающейся 27 марта поездки госпожи Вэнс станет знакомство с «историческими местами, гренландским наследием и участие в национальной гренландской гонке на собачьих упряжках Avannaata Qimussersua».

При этом, как сказали в Вашингтоне, сопровождать вторую леди будет ее сын и делегация из США. «Госпожа Вэнс и делегация будут рады стать свидетелями этого грандиозного забега и отдать дань культуре и единству Гренландии»,— подчеркивалось в заявлении.

Кто именно составит компанию второй леди, американская администрация не уточняла. Однако газета The New York Times и телеканал CBS News со ссылкой на анонимные источники сообщила, что в те же сроки расположенную в Гренландии американскую военную базу планирует посетить советник по национальной безопасности президента США Майк Уолц, к которому должен присоединиться американский министр энергетики Крис Райт. На военную базу чиновники отправятся отдельно от госпожи Вэнс, писала газета, отмечая, что не исключено присутствие и других американских официальных лиц.

При этом в Вашингтоне не особо скрывали, что американские представители едут не ради налаживания культурных связей. «США заинтересованы в обеспечении безопасности в Арктическом регионе, и не должно вызывать удивления, что советник по национальной безопасности и министр энергетики собираются посетить космическую базу США»,— отметил в начале недели спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз. И добавил, что цель визита делегации США на военный объект — получение информации «из первых рук» от военнослужащих на местах.

25 марта ситуация усугубилась — о планах посетить Гренландию сообщил уже сам вице-президент США Джей Ди Вэнс, первоначально не собиравшийся сопровождать супругу в поездке.

«С нетерпением жду возможности посетить Гренландию в пятницу»,— написал он в соцсети X, сообщив о планах «проверить, как обстоят дела с безопасностью в Гренландии». Такую необходимость он объяснил тем, что «многие другие страны угрожали Гренландии, угрожали использовать ее территории и водные пути для того, чтобы создать угрозу США, Канаде и, конечно же, народу Гренландии».

Между тем островные власти и правительство Дании откровенно заявляли о своем неудовольствии приездом американских визитеров еще до новостей о планах вице-президента. В понедельник, 24 марта, уходящий вскоре премьер Гренландии Муте Эгеде в интервью национальной газете Sermitsiaq назвал визит американской делегации «провокацией». «Единственная цель поездки — продемонстрировать нам свою силу, и этот сигнал не следует истолковывать иначе»,— сказал он.

В схожих оценках о визите отозвались и в Дании, которая продолжает осуществлять контроль над внешней политикой и обороной острова, несмотря на его широкие права на самоуправление. Премьер страны Метте Фредериксен увязала визит американской делегации в Гренландию с попытками оказать давление на датскую и гренландскую администрации. «Это явно не тот визит, который нужен Гренландии»,— подчеркнула датский премьер 25 марта, добавив, что Нууку и Копенгагену придется противостоять «неприемлемому давлению» со стороны Вашингтона.

Что примечательно, шумиха вокруг американских визитеров и четко артикулированный месседж гренландских властей о том, что гостям на острове не рады, не помешали президенту США Дональду Трампу сообщить журналистам, что визит был организован с подачи самой Гренландии. «Люди зовут нас»,— сказал он в начале недели.

«Просто для справки, правительство Гренландии не направляло никаких приглашений ни на какие визиты, ни частные, ни официальные»,— парировали на это в кабинете министров Гренландии.

Между тем за день до поездки в Белом доме несколько скорректировали маршрут визита четы Вэнсов. Там указали, что они посетят американскую космическую базу Питуффик, которая находится более чем в 1,5 тыс. км к северу от столицы, «чтобы провести брифинг по вопросам безопасности в Арктике и встретиться с военнослужащими США». По соглашению США и Дании от 1951 года американские официальные лица могут посещать военную базу по своему усмотрению. А вот вопрос о том, по-прежнему ли кто-то из них намерен следить за забегом на собачьих упряжках, что широко анонсировал Белый дом, остался не проясненным.

Впрочем, судя по реакции главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена, это пункт из программы визита все-таки выпал. «Я считаю, очень хорошо, что американцы в ходе визита не будут контактировать с гренландским населением. Вместо этого они посетят свою собственную базу Питуффик, и мы ничего не имеем против этого»,— сказал министр в интервью датскому общественному радио.

Анастасия Домбицкая