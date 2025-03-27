Путин назвал серьезными планы Трампа присоединить Гренландию

Президент России Владимир Путин прокомментировал планы главы Белого дома Дональда Трампа присоединить Гренландию к США. По словам российского лидера, речь идет о серьезных планах, а не просто «экстравагантных разговорах» новой американской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни. И очевидно, что США будут и дальше, на системной основе, продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике»,— сказал господин Путин во время выступления на VI Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

Сейчас Гренландия — это самоуправляемая территория в составе Дании. 12 марта на острове прошли парламентские выборы. По итогам, набрав 29,9% голосов, победила оппозиционная партия «Демократы». Теперь новый состав депутатов ответственен за план отделения Гренландии от Дании. Господин Трамп также неоднократно высказывал желание, чтобы Гренландия вошла в состав США.

Сегодня, 27 марта, в Гренландию отправится высокопоставленная американская делегация. В ее состав войдут супруга вице-президента США Уша Вэнс, советник по национальной безопасности Майк Уолц и министр энергетики США Крис Райт. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде счел приезд делегации Вашингтона, а особенно визит на остров господина Уолца, «провокацией».

Подробности — в материале «Ъ» «К ним едет ревизор».