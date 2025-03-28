Песков: Путин не обсуждал с Трампом введение внешнего управления на Украине

Президент России Владимир Путин не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом тему введения внешнего управления на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Предложение президента России ввести временное управление под эгидой ООН и нескольких стран, чтобы провести на Украине демократические выборы, прозвучало 27 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В ходе телефонного разговора эта тема не затрагивалась. Тем не менее, это факт, о котором говорил президент. Действительно, наблюдается тотальная бесконтрольность со стороны действий ВСУ»,— сообщил господин Песков во время пресс-колла. Позиция Владимира Путина насчет внешнего управления основывается на «неопровержимых фактах, связанных с реальным статусом-кво, который мы имеем сейчас на Украине». При этом говорить об этом пока преждевременно, подчеркнул пресс-секретарь президента.

В своей речи в ходе встречи с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» Владимир Путин он напомнил, что прецеденты с введение внешнего управления уже были в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии. Однако, добавил президент, «это только один из вариантов». Представитель Совета национальной безопасности США прокомментировал предложение, заявив, что система государственного управления на Украине определяется народом и конституцией страны.

Российские власти отрицают легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому, как заявлял сегодня, 28 марта, Владимир Путин, сейчас какие-либо договоренности с украинскими органами власти бесперспективны. Срок президентских полномочий господина Зеленского официально истек 20 мая 2024 года, однако он продолжает занимать пост главы государства, ссылаясь на действие в стране военного положения. В марте спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф говорил, что власти Украины все же согласны на проведение выборов.

О чем еще говорил Владимир Путин в Мурманске — в репортаже Андрея Колесникова «Его полярное сиятельство».