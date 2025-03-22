Уиткофф заявил о согласии Украины на проведение президентских выборов

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сообщил, что власти Украины согласились провести выборы президента. После начала боевых действий они были отменены из-за действия военного положения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

«Да, они состоятся. Они уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут»,— сказал Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано в соцсети X.

По словам спецпредставителя президента США, руководство Украины также признало, что страна не станет членом НАТО. Он считает, что присоединения Украины к альянсу не произойдет в том числе после завершения конфликта.

Последние выборы президента Украины прошли в 2019 году. Голосование в 2024 году было отменено из-за действия военного положения. Reuters в феврале писало, что Вашингтон обсуждал возможность подтолкнуть Киев к проведению выборов в рамках возможного перемирия с Россией.