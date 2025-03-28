Власти США ответили на предложение Путина ввести внешнее управление на Украине

Представитель Совета национальной безопасности США заявил агентству Reuters, что система государственного управления на Украине определяется народом и конституцией страны. Так в Белом доме отреагировали на предложение президента России Владимира Путина ввести временное управление под эгидой ООН и нескольких стран, чтобы провести там демократические выборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Reuters не назвал имени своего собеседника. Комментариев от представителей Украины не последовало, пишет агентство.

Предложение господина Путина прозвучало накануне, 27 марта, на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск». В своей речи он напомнил, что подобные прецеденты с введением внешнего управления уже были в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии. Однако, добавил президент, «это только один из вариантов».

Российские власти отрицают легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому, как заявлял сегодня Владимир Путин, сейчас какие-либо договоренности с украинскими органами власти бесперспективны. Срок президентских полномочий господина Зеленского официально истек 20 мая 2024 года, однако он продолжает занимать пост главы государства, ссылаясь на действие в стране военного положения. В марте спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф говорил, что власти Украины все же согласны на проведение выборов.

О чем еще говорил Владимир Путин в Мурманске — в репортаже Андрея Колесникова «Его полярное сиятельство».