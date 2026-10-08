Королева должна быть одна
«Снежная королева» сосредоточится на собственном бренде
«Снежная королева» основана в 1998 году в Москве Вугаром Исаевым и Денисом Кулиевым. Первоначально это была сеть мультибрендовых магазинов верхней одежды из меха и кожи. Позднее ассортимент расширился: появилась одежда «второго слоя» и первые СТМ собственного производства — например, Al Franco и UF4M (Urban Fashion for Men), Vericci и т. д.
Согласно СПАРК, на данный момент бизнес «Снежной королевы» принадлежит Вугару, Виктории и Ильхаму Исаевым. Выручка операционного юрлица компании — ООО «СК Трейд» — по итогам 2025 года составила 33,1 млрд руб., чистая прибыль — 734 млн руб.
734 миллиона рублей
составила в 2025 году чистая прибыль ООО «СК Трейд» — операционного юрлица «Снежной королевы»
Газета «Коммерсантъ» №187от 09.10.2026, стр. 9