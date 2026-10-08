Королева должна быть одна

СТМ в свое время понадобились «Снежной королеве» в том числе для того, чтобы выпускать мужскую одежду: в компании опасались, что «королева» отпугнет покупателей-мужчин. В новой концепции на бирках названия бренда не будет, останется только логотип. Но этого может быть недостаточно для уверенной идентификации бренда: хотя бы для удобства его нужно как-то называть, предупреждает господин Еременко. «Компании стоило бы подумать об универсальном названии или аббревиатуре, которые одинаково органично воспринимались бы мужчинами и женщинами»,— считает он.