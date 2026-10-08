Торговля пошла на поправку

Устойчивость мировой торговли к энергокризису отметили и во Всемирной торговой организации (ВТО). «Негативные последствия продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке немного смягчило увеличение спроса на импорт высокотехнологичной продукции на фоне инвестиционного ИИ-бума»,— говорится в опубликованном 8 октября докладе организации. По расчетам ВТО, около 47% всего прироста мировой торговли товарами в денежном выражении пришлось на продукцию, необходимую для развития ИИ. Впрочем, столь стремительная стоимостная динамика не означает сопоставимого увеличения физических объемов поставок: соответствующих оценок для этой категории товаров ВТО не приводит. Такой прирост может объясняться и подорожанием продукции: в первом полугодии импортные цены на товары, связанные с развитием ИИ, выросли на 20–30% год к году.