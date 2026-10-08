Торговля пошла на поправку
Мировой экспорт вышел в плюс после падения в первом квартале
09.10.2026, 02:02
Мировая торговля во втором квартале 2026 года начала восстанавливаться: как подсчитали в ЮНКТАД, физический объем глобального товарного экспорта в апреле—июне вырос на 2,9% к предыдущему кварталу после падения на 3,2% в январе—марте. Наиболее заметный подъем зафиксирован в Африке — сразу на 13%, странам этого региона удалось нарастить нефтяные поставки на фоне сокращения предложения сырья с Ближнего Востока.
Согласно расчетам экспертов Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), объем мирового товарного экспорта, сократившийся в январе—марте на 3,2% (квартал к кварталу) на фоне ближневосточного конфликта, в апреле—июне увеличился на 2,9%. Организация оценивает динамику мирового товарного экспорта в физическом выражении, исключая влияние ценовых колебаний на глобальных рынках.
В региональном разрезе наиболее заметное восстановление экспорта зафиксировано в Африке: физический объем поставок увеличился на 13% после падения на 4,6% в первом квартале. Такой рост отчасти объясняется тем, что нефтедобывающим странам региона, таким как Ангола и Нигерия, удалось заместить часть выпавших из-за ближневосточного конфликта поставок нефти на мировой рынок.
Значительно увеличили поставки за рубеж и страны Океании — на 9% (после падения на 8,5% в первом квартале) — и Америки — на 4,8% (в январе—марте минус 1,2%). Восстанавливаться начала и европейская торговля: физический объем экспорта стран региона увеличился на 2,7% после сокращения на 3% в первом квартале.
В Азии экспортный прирост составил 1,4% после снижения на 4% в первом квартале. Поставки крупнейшей экономики региона — Китая — во втором квартале достигли исторического максимума, увеличившись в физическом выражении на 2,6%, прежде всего за счет экспорта оборудования, необходимого для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Устойчивость мировой торговли к энергокризису отметили и во Всемирной торговой организации (ВТО). «Негативные последствия продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке немного смягчило увеличение спроса на импорт высокотехнологичной продукции на фоне инвестиционного ИИ-бума»,— говорится в опубликованном 8 октября докладе организации. По расчетам ВТО, около 47% всего прироста мировой торговли товарами в денежном выражении пришлось на продукцию, необходимую для развития ИИ. Впрочем, столь стремительная стоимостная динамика не означает сопоставимого увеличения физических объемов поставок: соответствующих оценок для этой категории товаров ВТО не приводит. Такой прирост может объясняться и подорожанием продукции: в первом полугодии импортные цены на товары, связанные с развитием ИИ, выросли на 20–30% год к году.
Рост мировой торговли между тем по-прежнему сдерживает падение сырьевого экспорта на фоне ограничений судоходства через Ормузский пролив. По оценкам ВТО, в первом полугодии физический объем мирового экспорта нефти снизился на 6% год к году, сжиженного природного газа (СПГ) — на 1%. Наиболее серьезные потери понесли ближневосточные страны: экспорт нефти из региона сократился на 24%, СПГ — сразу на 47%.
При этом, как отмечают в ВТО, сокращение удалось частично компенсировать за счет других производителей: экспорт нефти нарастили США, Норвегия и Бразилия, а СПГ — Малайзия, Норвегия и Ангола.
ВТО повысила прогноз роста физического объема мировой торговли товарами в 2026 году с 1,9% до 3,9%. Из них около 4 процентных пунктов придется на страны Азии. При этом для сектора услуг прогноз роста снижен с 4,8% до 3,3%, особенно заметно замедление показателя затронет международный туризм, где увеличение экспорта услуг ожидается всего на 0,2% — рост сдерживают ограничения авиасообщения и удорожание топлива.
Газета «Коммерсантъ» №187от 09.10.2026, стр. 2