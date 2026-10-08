Мировой венчур пошел на рекорд
Мониторинг инвестиций
09.10.2026, 02:02
Объем мирового венчурного рынка за три квартала 2026 года достиг рекордных $698,3 млрд — это вдвое больше, чем годом ранее. Такие данные приводит международная аналитическая компания CB Insights. Объем вложений превысил и годовые результаты последних четырех лет. Скачок обеспечили крупные раунды финансирования, особенно в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Суммарно на сделки компаний OpenAI ($132 млрд) и Anthropic ($95 млрд) пришлось около трети всего объема инвестиций.
Между тем количество заключенных сделок за январь—сентябрь сократилось год к году на 18,1%, почти до 23,5 тыс. Отдельно в третьем квартале объем инвестиций по сравнению с предыдущим кварталом сократился на 14,8%, до $187,2 млрд при снижении числа сделок на 14,1%, до 6,9 тыс. В годовом выражении финансирование увеличилось на 52,9%, а количество сделок уменьшилось на 23,2%.
Средний размер сделки со стартапами по итогам девяти месяцев составил $49,8 млн (за весь 2025 год — только $23 млн), а медианный показатель — $3,4 млн ($3 млн). Средний показатель также растет за счет мегараундов (сделки от $100 млн) — прежде всего в сфере ИИ, где средний размер раунда составил $91,3 млн за счет масштабных инвестиций в OpenAI, Anthropic, Databricks и Safe Superintelligence. В третьем квартале объем мегараундовых инвестиций достиг $149,2 млрд — это около 80% от общего объема привлеченного финансирования за этот период при 299 заключенных сделках.
Инвестиции в ИИ за три квартала составили $495,5 млрд (рост в 2,8 раза год к году) при 8,2 тыс. сделок (сокращение на 21,4%), непосредственно в третьем квартале — $103,3 млрд при 2,2 тыс. сделок. Лидерами по объему привлеченных инвестиций в третьем квартале опять же стали OpenAI ($10 млрд), Databricks и Safe Superintelligence (раунды по $5 млрд) и Crusoe ($3,9 млрд).
В географическом разрезе аналитики обращают внимание на Европу, в которой в третьем квартале стартапы привлекли рекордные с середины 2022 года $31,5 млрд — это на 13% больше, чем во втором квартале. Между тем количество сделок сократилось на 21%, до 1,4 тыс. Лидерами по объему привлеченных средств стали ИИ-стартап Mistral с $3,5 млрд, оператор дата-центров Nscale ($2,4 млрд), футбольный клуб Liverpool FC ($2,2 млрд), стартап в сфере обороны Helsing ($1,8 млрд) и «облачная» платформа Fluidstack ($1,5 млрд).
Газета «Коммерсантъ» №187от 09.10.2026, стр. 2