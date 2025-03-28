Россия потребовала от ОБСЕ надавить на Молдавию для освобождения Гуцул

Российская сторона обратилась к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с требованием надавить на власти Молдавии. Поводом для обращения к генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу стало задержание главы Гагаузии (автономия на юге Молдавии) Евгении Гуцул. Россия таким образом хочет добиться освобождения политика, а также прекращения «любых действий, противоречащих обязательствам Кишинева как страны—участницы организации», сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Российская Федерация осуждает неприкрытое давление на получившее мандат от жителей Гагаузской автономии ее высшее должностное лицо... Власти Республики Молдова обязаны создать равные условия для всех политических сил страны с целью обеспечения их полноценного функционирования»,— опубликовала пресс-служба постоянного представительства РФ при ОБСЕ комментарий господина Лукашевича.

Российское представительство потребовало освободить госпожу Гуцул и у самих властей Молдавии, осудив решение Кишинева. Также российская сторона подняла этот вопрос на состоявшемся 27 марта заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Евгению Гуцул, которая выступает за улучшение отношений Молдавии с Россией, задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Причиной задержания молдавская прокуратура назвала запрет на выезд из страны. 27 марта госпожа Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле ознакомились с ее посланием.

Подробности — в материале «Ъ» «Глава Гагаузии уповает на Москву и Анкару».