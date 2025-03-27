В Кремле ознакомились с просьбой главы Гагаузии Гуцул к Путину

Кремль ознакомился с обращением главы (башкана) Гагаузии Евгении Гуцул к президенту Владимиру Путину, сообщил ТАСС пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сегодня, 27 марта, госпожа Гуцул попросила содействия Турции и России в ее скорейшем освобождении. Турецкая сторона комментариев по этому поводу не давала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Накануне в Кремле уже комментировали ситуацию. «Мы, конечно же, осуждаем подобные действия. Считаем, что Кишинев должен отказаться от подобных методов и предоставить свободу действия всем политическим силам в стране»,— подчеркнул господин Песков в ходе пресс-колла 26 марта.

Во вторник, 25 марта, Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева при регистрации на рейс в Стамбул. Молдавская прокуратура объяснила задержание башкана Гагаузии на 72 часа запретом на выезд из страны. Ожидалось, что в тот же день для госпожи Гуцул запросят арест на месяц, однако пока ее только вызывали на допрос, обвинений не предъявили.

Автономная Гагаузия не включена в состав правительства Молдавии. Евгения Гуцул возглавляет ее с 19 июля 2023 года. Она выступает за улучшение отношений с Россией, а власти Молдавии — за евроинтеграцию.

Подробности — в материале «Ъ» «Глава Гагаузии уповает на Москву и Анкару».