Генпрокуратура Молдавии назвала причины задержания главы Гагаузии

Задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева в Молдавии связано с запретом на выезд из страны, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«В результате рутинной проверки при прохождении пограничного контроля было установлено, что она числится в информационных системах со статусом запрета на выезд из страны»,— заявило ведомство (цитата по ТАСС).

По данным Генпрокуратуры, информацию о статусе госпожи Гуцул передали в соответствующие органы. После этого вечером 25 марта ее задержали на 72 часа. У главы Гагаузии забрали паспорт и провели «дополнительный досмотр».

Это не первое задержание госпожи Гуцул в аэропорту. В начале февраля глава Гагаузии также была досмотрена перед вылетом. Она связала произошедшее с визитом в Россию в апреле 2024 года.

Евгения Гуцул — глава автономной Гагаузии с 19 июля 2023 года. Она не включена в состав правительства Молдавии. Евгения Гуцул выступает за улучшение отношений с Россией, а власти Кишинева — за евроинтеграцию. Обвинялась в получении и переправке денег из РФ для финансирования неконституционной партии «Шор». Уголовный процесс не завершен, рассмотрение дела госпожи Гуцул неоднократно переносилось.