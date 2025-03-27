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Коммерсантъ FM
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Задержанная глава Гагаузии Гуцул попросила Путина о помощи

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом оказать давление на власти Молдовы для ее скорейшего освобождения. Ранее ее задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа в связи с запретом на выезд из страны.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Глава Гагаузии Евгения Гуцул

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения»,— говорится в заявлении госпожи Гуцул, которое было опубликовано через адвокатов.

Евгения Гуцул также обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержкой в ситуации с задержанием. В обращении глава Гагаузии заявила, что рассчитывает на его помощь в защите законных прав гагаузского народа.

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Евгению Гуцул задержали 25 марта. Причиной молдавская прокуратура назвала запрет на выезд из страны. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Молдавии используют «методы самого неприкрытого нажима» на политиков, которые хоть «как-то популярны» и составляют конкуренцию президенту Майе Санду.

Автономная Гагаузия не включена в состав правительства Молдавии. Евгения Гуцул возглавляет ее с 19 июля 2023 года. Она выступает за улучшение отношений с Россией, а власти Молдавии — за евроинтеграцию. Госпожу Гуцул обвиняли в получении и переправке денег из РФ для финансирования неконституционной партии «Шор», рассмотрение дела в отношении нее неоднократно переносили.

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