Глава Гагаузии уповает на Москву и Анкару

Глава (башкан) Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сегодня обратилась к президентам России и Турции с призывом помочь ей выйти на свободу и защитить Гагаузию. Ранее госпожу Гуцул задержали в аэропорту Кишинева в рамках уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании 2023 года. Прокуроры добиваются ее ареста. Сторонники политика заявили о политической подоплеке дела, а парламент автономии призвал к международному расследованию обстоятельств задержания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Гагаузии Евгения Гуцул

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Глава Гагаузии Евгения Гуцул

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сегодня находящаяся под стражей Евгения Гуцул через адвокатов передала два официальных обращения. Одно — к российскому президенту Владимиру Путину, второе — к лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Господина Путина она призывает помочь ей выйти на свободу. Для этого башкан Гагаузии предлагает использовать «весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти». А господина Эрдогана политик просит «защитить гагаузский народ» и не допустить потери Гагаузией своей автономии.

В Кремле задержание госпожи Гуцул прокомментировали еще накануне, Анкара с заявлениями пока не выступала. «Мы, конечно же, осуждаем подобные действия и считаем, что Кишинев должен отказаться от подобных методов. И предоставить свободу действий всем политическим силам в стране»,— сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. С критикой Кишинева выступили и в российском МИДе.

Напомним, госпожу Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта при регистрации на рейс в Стамбул. В Турцию она должна была вылететь по приглашению Международного журналистского конгресса. Национальный антикоррупционный центр Молдавии сообщил, что госпожа Гуцул была задержана на 72 часа в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций.

Ожидалось, что прокуратура в тут же день запросит ее арест сроком на один месяц. Однако пока госпожу Гуцул лишь вызывали на допрос и, по словам ее адвоката Натальи Байрам, обвинения не предъявили. Башкана Гагаузии подозревают в том, что она с помощью казначея сфальсифицировала документы о частных пожертвованиях в свою пользу в рамках выборов главы автономии 2023 года. Всего, по данным следствия, она получила порядка 370 тыс. леев ($20 тыс.) из незаконных источников. Сама Евгения Гуцул обвинения отрицает, ее советник Юрий Кузнецов заявил «РИА Новости» о незаконности задержания политика и назвал процесс над ней политически мотивированным.

Кроме того, Евгения Гуцул проходит подозреваемой еще по двум уголовным делам. По одному из них — делу о незаконном финансировании запрещенной в Молдавии пророссийской партии «Шор» — антикоррупционная прокуратура страны завершила представление доказательств 25 марта.

В уголовном деле 68 томов.

Следователи считают, что госпожа Гуцул в период с 2019 по 2022 год, будучи секретарем в партии «Шор», незаконно ввозила деньги из России для финансирования деятельности партии. В рамках второго дела ее обвиняют в участии в организации протестов в Кишиневе в 2022 году. Оба дела находятся на финальной стадии рассмотрения судом.

На фоне задержания башкана председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов объявил о проведении 26 марта экстренного заседания. По его итогам было выпущено заявление, в котором парламент автономии призвал немедленно отпустить госпожу Гуцул и «прекратить политические репрессии». Также он потребовал проведения «независимого международного расследования действий прокуроров и сотрудников антикоррупционного центра (с участием ОБСЕ, Совета Европы, представителей правоохранительных антикоррупционных органов Турции и России)». В парламенте указали на то, что готовы вывести людей на улицы, если Кишинев продолжит свой «курс на ликвидацию автономии».

Впрочем, протесты начались еще до призыва из здания парламента.

Пока шло заседание Национального собрания, у исполкома автономии проходил стихийный митинг в поддержку госпожи Гуцул.

На площади собрались представители местных властей, депутатов оппозиционных молдавских партий и просто несогласные с действиями Кишинева, чтобы поддержать башкана. Митингующие заявляли о ее невиновности, а советник политика Михаил Влах назвал задержание Евгении Гуцул этапом «расправы над автономией» из-за сопротивления евроинтеграции.

Позднее митинг перерос в шествие по главным улицам столицы автономии Комрата. В рамках подготовки к митингу власти Молдавии стянули в город дополнительные силы. На этом фоне заместитель госпожи Гуцул Виктор Петров призвал международные организации и Россию дать оценку происходящему.

Политик предположил, что задержание госпожи Гуцул может быть связано с подготовкой к парламентским выборам в Молдавии, которые должны пройти в 2025 году.

Их дата пока не определена.

Отношения между властями Кишинева и представителями Гагаузской автономии начали ухудшаться еще в 2000-х годах из-за принципиальных различий во внешнеполитическом курсе: Кишинев нацелен на евроинтеграцию, а Комрат — на развитие отношений с Россией. В 2014 году в автономии было организовано два референдума, в ходе одного из которых почти 100% гагаузцев высказались против сближения с Евросоюзом.

С приходом к власти в Молдавии президента Майи Санду конфликт лишь усилился. Так, в Кишиневе не признали итоги выборов 2023 года, согласно которым Евгения Гуцул, на тот момент представлявшая пророссийскую партию «Шор», стала главой автономии. Спустя несколько месяцев «Шор» оказалась под запретом, а потом на госпожу Гуцул завели первое дело. На этом фоне в Гагаузии неоднократно заявляли о попытках лишить ее автономного статуса и о политическом преследовании башкана. В автономии также не признали итогов президентских выборов в ноябре 2024 года, по итогам которых Майя Санду осталась на второй срок.

Вероника Вишнякова