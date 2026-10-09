Maritime: атакованное у Болгарии судно Alfa Watan опустилось на глубину 2 км

Власти Болгарии сообщили об атаке беспилотников на два судна в морской экономической зоне страны 6 октября. По данным Maritime, судно Alfa Watan шло под флагом Того. Оно затонуло в 70 морских милях к востоку от города Бяла. Еще одно судно — Able — двигалось под флагом Палау. Его судьба неизвестна: данных о том, затонуло ли оно или дрейфует, не поступало.