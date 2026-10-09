Maritime: атакованное у Болгарии судно Alfa Watan опустилось на глубину 2 км
09.10.2026, 03:20
Судно Alfa Watan, атакованное БПЛА в Черном море у берегов Болгарии несколько дней назад, опустилось на глубину 2 км. Об этом сообщает болгарское издание Maritime. Власти в Софии допустили проведение подводного осмотра обломков при поддержке НАТО и Европейского агентства по морской безопасности (EMSA). Однако, как отмечает издание, текущие технические возможности агентства с применением телеуправляемых аппаратов ограничены глубиной 1,5 тыс. м.
Власти Болгарии сообщили об атаке беспилотников на два судна в морской экономической зоне страны 6 октября. По данным Maritime, судно Alfa Watan шло под флагом Того. Оно затонуло в 70 морских милях к востоку от города Бяла. Еще одно судно — Able — двигалось под флагом Палау. Его судьба неизвестна: данных о том, затонуло ли оно или дрейфует, не поступало.
После случившегося фрегат «Верни» ВМС Болгарии совершил переход из Бургаса в северо-восточном направлении. По данным издания, корабль может быть направлен для обследования района атаки.