Уолц взял на себя ответственность за добавление журналиста в чат Белого дома

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц дал интервью Fox News после скандала с утечкой секретной переписки, в которой высшие чины страны обсуждали планирование военной операции в Йемене. Он взял на себя ответственность за произошедшее и заявил, что «лучшие технические умы» сейчас выясняют, как это произошло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Ну, послушайте, сотрудник не был ответственным. И, послушайте, я беру на себя всю ответственность. Я создал группу, моя работа заключается в том, чтобы убедиться, что все скоординировано»,— сказал господин Уолц.

Советник президента заявил, что не знает, как номер главного редактора Atlantic Джеффри Голдберг попал в список контактов в его телефоне. «Конечно, я не видел, что этот неудачник в группе. Выглядело так, что это кто-то другой. Сделал ли он это намеренно, произошло ли это каким-то иным техническим путем? Мы пытаемся это выяснить»,— сказал он в интервью. Он добавил, что не общается с господином Голдбергом, назвав его лжецом, отбросом и «парнем с ужасной репутацией».

Ранее утечку информации прокомментировали в Белом доме. Администрация обвинила демократов в том, что они «пытаются отвлечь внимание от успешных действий президента Трампа и его администрации». Президент США заявил, что утечка данных об ударах по Йемену «не оказала существенного влияния», а также заявил, что его советник «извлек урок» из ситуации. Издание Politico со ссылкой на источник сообщало, что в окружении президента США обсуждают отставку господина Уолца.

Подробности — в материале «Ъ» «Майк Уолц допустил неловкость рук».