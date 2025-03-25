Politico: в администрации Трампа обсуждают отставку Майка Уолца

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность отставки советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца в связи с инцидентом со включением журналиста в секретный чат, где обсуждались военные операции Пентагона. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Высокопоставленный представитель администрации США сообщил изданию Politico в понедельник днем, что с другими сотрудниками администрации ведутся многочисленные переписки о том, что делать с (Майком. — "Ъ") Уолцем после того, как стало известно, что главный советник включил главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга в приватный чат, где обсуждался военный удар по хуситам»,— говорится в публикации Politico.

«Половина из них говорит, что он ни за что не сохранит свой пост или не должен его сохранить»,— цитирует издание своего неназванного собеседника. По его словам, два высокопоставленных помощника Белого дома высказали идею о том, что Майк Уолц должен уйти в отставку, чтобы президент не оказался в «неудобном положении».

«Все в Белом доме могут согласиться в одном: Майк Уолц — гребаный идиот»,— приводит издание слова другого собеседника, близкого к Белому дому.

Скандал разразился в понедельник, 24 марта, когда главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, где рассказал об инциденте с его включением в закрытую группу мессенджера Signal. По его словам, в чате высокопоставленные чиновники Пентагона обсуждали военные операции Пентагона, в частности, предстоящие военные удары в Йемене. В статье журналист возмутился как неосторожностью самого советника президента по нацбезопасности, так и фактом, что такой чувствительной информацией чиновники обменивались в мессенджере Signal.

Подробности — в материале «Ъ» «Майк Уолц допустил неловкость рук».

Анастасия Домбицкая