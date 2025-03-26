Белый дом назвал утечку секретной переписки «попыткой отвлечь от успехов Трампа»

Белый дом обвинил демократов в том, что они «пытаются отвлечь внимание от успешных действий президента Трампа и его администрации». Такое заявление выпустила администрация президента США на фоне скандала с утечкой секретной переписки, в которой высшие чины страны обсуждали планирование военной операции в Йемене.

«Демократы и их союзники в СМИ, похоже, забыли, что президент Дональд Дж. Трамп и его команда по национальной безопасности успешно ликвидировали террористов, которые нападали на американские войска и нарушили один из самых важных судоходных маршрутов в мире»,— указано в заявлении Белого дома.

В тексте утверждается, что с 2023 года хуситы атаковали военные корабли ВМС США 174 раза и атаковали коммерческие суда 145 раз. Администрация господина Трампа заявила, что эти атаки спровоцировала «слабость» предыдущего президента США Джо Байдена. Также в заявлении указано, что благодаря военной операции в Йемене США смогли уничтожить высокопоставленных террористов.

24 марта газета The Atlantic сообщила о том, что ее главный редактор случайно оказался в чате, где высшие чины США обсуждали секретную информацию о планировании военной операции в Йемене. Президент США заявил, что утечка данных об ударах по Йемену «не оказала существенного влияния», а также заявил, что его советник по национальной безопасности Майк Уолц, который допустил оплошность и добавил журналиста в чат, «извлек урок» из ситуации. Издание Politico сообщало, что в окружении президента США обсуждают отставку господина Уолца.

Подробности — в материале «Ъ» «Майк Уолц допустил неловкость рук».