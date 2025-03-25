Трамп: утечка об ударах США по Йемену — «незначительный сбой», Уолц «извлек урок»

Президент США Дональд Трамп заявил, что утечка данных об ударах по Йемену «не оказала существенного влияния». Американский лидер назвал ее «единственным сбоем за два месяца» и заявил, что его советник по национальной безопасности Майк Уолц «извлек урок» из ситуации. Ранее редактор The Atlantic Джеффри Голдберг раскритиковал чиновника за то, что тот включил журналиста в секретный чат, где обсуждались военные операции Пентагона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Майк Уолц извлек урок, и он хороший человек»,— сказал Дональд Трамп корреспонденту телеканала NBC News.

Как сообщает NBC News, американский лидер выразил уверенность в своей команде, заявив, что он не разочарован событиями, приведшими к инциденту с The Atlantic. Ситуация, по словам господина Трампа, была «единственным сбоем за два месяца, и он не оказал существенного влияния».

Ранее издание Politico сообщало, что в окружении президента США Дональда Трампа обсуждают отставку Майка Уолца. По словам источника Politico, половина из тех, кто участвует в обсуждениях, уверены, что у советника президента нет шансов сохранить за собой пост или что он не должен оставаться на своем посту. «Все в Белом доме могут согласиться в одном: Майк Уолц — гребаный идиот»,— приводит издание слова другого собеседника, близкого к Белому дому.

Скандал разразился в понедельник, 24 марта, когда главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, где рассказал об инциденте с его включением в закрытую группу мессенджера Signal. По его словам, в чате высокопоставленные чиновники Пентагона обсуждали военные операции Пентагона, в частности предстоящие военные удары в Йемене. В статье журналист возмутился как неосторожностью самого советника президента по нацбезопасности, так и фактом, что такой чувствительной информацией чиновники обменивались в мессенджере Signal.

Подробности — в материале «Ъ» «Майк Уолц допустил неловкость рук».