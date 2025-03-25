Нефти качают перспективу

Сырьевому рынку может грозить историческое обрушение цен на нефть по сценарию конца 1980-х. Во всяком случае, о такой вероятности пишет агентство Reuters, ссылаясь на некий закрытый доклад Банка России. Сообщается, что презентацию для обсуждения в правительстве подготовили аналитики регулятора. “Ъ FM” направил запрос в ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В изложении Reuters, снижение нефтяных котировок называется значительным риском для экономики, а среди других возможных вызовов упоминается перспектива роста добычи в США и странах, не входящих в ОПЕК. По данным агентства, резервы картеля равны объему экспорта сырой нефти из России. При этом в пример приводится период высоких цен с 1974-го по 1985-й годы, после которого стоимость барреля почти два десятилетия оставалась относительно низкой. Возможно ли повторение такого сценария? И какой уровень цен может оказаться критическим для российской экономики? Начальник аналитического отдела компании «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров считает, что перед обвалом стоимости нефти должен произойти резкий рост котировок: «Подобные спады — это стандартное циклическое явление. Оно может быть более жестко детерминированным, предсказуемым, может быть менее.

Если опираться на историю кризиса 1980-х годов, на мой взгляд, мы как раз сейчас стоим перед периодом резкого роста, который может быть связан с новым витком инфляции, вызванным избыточным смягчением денежно-кредитной политики основными Центральными банками.

Сейчас очень высокий уровень долговой загруженности бюджетов. И любое нарушение дисциплины здесь может привести сначала к тому, что пройдет очень большая эмиссия, а потом все поймут, что ставки низкие, но раз эмиссия слишком велика, то уже невозможно их повышать. Последствием этого станет существенная разбалансировка и, соответственно, очень мощный инфляционный виток, потому что в сырье могут искать спасение. А затем на фоне очень вероятной стагфляции в таком сценарии произойти и глубокий спад, когда политика будет вынужденно сверхжесткой в разных регионах мира. В 1970-е годы именно так и случилось».

В 1981 году цена нефти на мировом рынке достигала пика в $35, а уже в 1986-м упала до $10 за баррель. Сверхвысокие для своего времени цены вызвали перепроизводство сырья, а затем болезненное для экономики снижение. Но специалисты подвергают сомнению подобные прогнозы. Как минимум для повторения такого сценария страны-производители нефти должны выйти из существующих договоренностей по объемам добычи, пояснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Один из сценариев, при котором возможно обрушение цен в район $40-50 за баррель, это, по сути, развал сделки ОПЕК+, чтобы все страны-производители стали добывать по максимуму своих технических возможностей. У ОПЕК+ в резервах мощности по добыче порядка 3-4 млн баррелей в сутки. Это довольно большие объемы, и если начнется конкуренция именно по их увеличению, тогда мы увидим огромный переизбыток предложения и обрушение цен. В моменте это может быть даже и меньше $40 за баррель.

Вряд ли цена может долго продержаться на столь низких уровнях, потому что один из крупнейших в мире производителей — Соединенные Штаты — к этому очень чувствительны. У них высока доля добычи нефти на сланцевых проектах, а те очень разнообразны по своим экономическим характеристикам. Очень многие из них становятся нерентабельны при ценах ниже $60 за баррель. Чем ниже стоимость, тем большее их количество окажется нерентабельными. Я думаю, что если цена уйдет низко, рынок довольно быстро начнет балансироваться, во многом за счет именно сланцевых проектов в Америке, так как они начнут снижать объемы производства. Но на уровнях в районе $50-60 за баррель мир будет существовать довольно долго. Для России, конечно, негативно с учетом того, что у нас сейчас бюджет сверстан, исходя из $69 за баррель».

Как отмечает Reuters, Банк России периодически выступает с закрытыми отчетами о рисках для экономики, но прежде регулятор не делал прогнозов о продолжительном снижении стоимости нефти. По данным Международного энергетического агентства, по итогам прошлого года Россия заработала на нефтяном экспорте $189 млрд. При этом в январе 2025-го показатели объема поставок российского сырья в годовом выражении снижались. Наиболее ощутимый удар при долгосрочном наращивании производства и снижении цен придется по нефтяным компаниям, при этом проблемы возникнут во всех странах, заметил эксперт по энергетике, старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович:

«Гипотетически можно предположить сценарий новой ценовой войны за сбытовые рынки в мировом масштабе. Но мы знаем, что подобные противостояния очень болезненны для их участников.

Попытка Америки, или России, или Саудовской Аравии выиграть в ценовой войне за счет максимального увеличения добычи может привести к тому, что компании упомянутых стран окажутся в очень бедственном положении. Вслед за этим пострадает и их экономика. В случае Саудовской Аравии и РФ это совсем очевидно, а в случае с США очевидно как минимум для части американских штатов. Поэтому сценарий с низкими ценами на долгое время на самом деле вряд ли кому-либо выгоден. На мой взгляд, на текущий момент уровни в $60 и ниже за баррель слишком болезненны для основных производителей, чтобы они решились на подобную ценовую войну. Хотя полностью этого исключать нельзя. Все-таки перед пандемией COVID-19 в начале 2020 года она как раз и случилась после распада тогдашней итерации ОПЕК+. Как раз усилиями Саудовской Аравии, России и США тогда сделка была восстановлена».

По данным Reuters, свою презентацию о факторах риска для обсуждения в правительстве представило и Минэкономразвития. Ведомство обращает внимание на снижение инвестиционной активности, рост расходов и проблемные долговые обязательства. В 1986-м после обвала нефтяных цен на мировых рынках Советский Союз одномоментно лишился почти 7,5% своей экспортной выручки.

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Станислав Крючков