Неисчерпаемый баррель

Мировое предложение нефти в 2025 году может превзойти спрос на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), следует из свежего прогноза Международного энергетического агентства (МЭА). По оценкам аналитиков, предложение продолжит расти на фоне обещанного ОПЕК+ увеличения добычи. Давление на потребление при этом будет оказывать торговая политика США. Основным фактором неопределенности, впрочем, остается не само повышение пошлин, а непредсказуемость действий Дональда Трампа и реакций на них торговых партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Глобальные поставки нефти в 2025 году вырастут на 1,5 млн б/с, до 104,5 млн б/с, такой прогноз содержится в мартовском отчете МЭА. В 2024-м предложение, по пересмотренным данным, выросло на 760 тыс. б/с, до 103 млн б/с. Заметное ускорение поставок ожидается в том числе на фоне решения стран-участниц ОПЕК+ приступить к постепенному расширению добычи с 1 апреля.

На прошлой неделе государства, добровольно сокращавшие добычу, договорились увеличить производство на 138 тыс. б/с (это не очень заметно для рынка, однако дальнейшее расширение может быть чувствительным).

Ход стал неожиданным: предполагалось, что сроки наращивания добычи будут в очередной раз сдвинуты вправо. По оценкам аналитиков МЭА, быстрое расширение добычи, впрочем, маловероятно — по всей видимости, прирост в апреле составит только 40 тыс. б/с — его обеспечат Саудовская Аравия и Алжир. Отметим, страны-участницы объединения оставляют за собой право менять решение: увеличение добычи может быть приостановлено или отменено «в зависимости от рыночных условий», подчеркивали в альянсе.

Увеличивать добычу тем временем продолжают и другие государства, в том числе Иран и Венесуэла. Источником наиболее заметного роста поставок в 2025 году, по оценкам МЭА, станут США. В Минэнерго страны на этой неделе повысили прогноз добычи на 20 тыс. б/с, до 13,61 млн б/с (в прошлом году она оценивалась в 13,21 млн б/с). Поддерживать рост предложения будут также Канада, Бразилия и Гайана.

При нынешних прогнозах увеличения добычи предложение в 2025 году превысит спрос на 600 тыс. б/с, отмечают в МЭА. Впрочем, если страны ОПЕК+ решат действовать активнее, профицит может увеличиться на еще 400 тыс. б/с, до 1 млн баррелей в сутки.

Избыток на мировом рынке нефти вызывается отставанием роста спроса.

В 2025 году потребление увеличится на 1,03 млн б/с (в прошлом месяце ожидалось 1,1 млн б/с), до 103,91 млн б/с, в 2024 году рост оценивался в 1,44 млн б/с, спрос — в 102,88 млн б/с. При этом оценки пока не в полной мере отражают возможные последствия торговой политики американского президента Дональда Трампа, признают в МЭА, объясняя это растущей неопределенностью экономической ситуации, вызванной решениями США и ответными мерами других стран.

Ухудшение макроэкономических условий давит на спрос — в том числе в развивающихся странах, обеспечивающих его заметный прирост, таких как Индия и Бразилия. Неясными остаются и перспективы торговли стран, затронутых тарифными ограничениями, в частности, Канады и Мексики: поставки из них обеспечивали 70% спроса в США, и в связи с усилением торговых противоречий ситуация может измениться.

Между тем ожидания новых решений в ходе торговой войны, а также ухудшение перспектив развития глобальной экономики привели к снижению цен на нефть в феврале и начале марта, фиксируют в МЭА. Котировки нефти Brent на спот-рынке на этой неделе опустились до минимального за четыре года уровня — ниже $70 за баррель. На фоне снижения цен и увеличения скидок на российские сорта доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в феврале сократились по сравнению с январем на $2,44 млрд, до $13,28 млрд. К февралю 2024 года снижение составило $2,61 млрд.

Кристина Боровикова