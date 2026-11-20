У общины имелись и преимущества. Она распределяла риски, обеспечивала доступ к земле новым поколениям и служила механизмом взаимопомощи. Разбросанные участки могли страховать от локального неурожая: если один участок пострадал от засухи или заморозков, другой иногда давал урожай. Поэтому привязанность крестьян к общине объяснялась не только консерватизмом или невежеством, как нередко утверждали сторонники реформ.