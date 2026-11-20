Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин на встрече с представителями нидерландского МИД выразил сожаление в связи с повреждением здания дипломатической миссии королевства в Киеве. Об этом сообщили «РИА Новости» в российском посольстве в Гааге.