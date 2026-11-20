Посол России выразил сожаление из-за повреждения посольства Нидерландов в Киеве
Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин на встрече с представителями нидерландского МИД выразил сожаление в связи с повреждением здания дипломатической миссии королевства в Киеве. Об этом сообщили «РИА Новости» в российском посольстве в Гааге.
Дипломат был приглашен во внешнеполитическое ведомство Нидерландов в пятницу, 20 ноября. Поводом стало повреждение здания нидерландского посольства в украинской столице, произошедшее накануне.
В ходе беседы господин Тарабрин подтвердил приверженность Москвы международным обязательствам, предусмотренным Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. В частности, российская сторона заявила о соблюдении принципа неприкосновенности дипломатических представительств.