Определились четвертьфинальные пары Лиги наций
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги наций. Первые матчи пройдут с 25 по 27 марта, ответные игры состоятся с 28 по 30 марта.
По итогам жеребьевки были сформированы следующие пары:
Испания—Франция;
Норвегия—Англия;
Нидерланды—Португалия;
Бельгия—Германия.
Финальный турнир Лиги наций состоится с 9 по 13 июня. Победителем предыдущего розыгрыша стала команда Португалии, которая в решающей встрече победила испанцев (2:2; 5:3 — по пенальти).
В стыковых матчах за право сыграть в Лиге А в следующем сезоне встретятся команды Венгрии и Сербии, Ирландии и Хорватии, Словении и Уэльса, Боснии и Герцеговины и Дании. За выход в Лигу B между собой сыграют сборные Кипра и Северной Македонии, Эстонии и Румынии, Фарерских островов и Грузии, Белоруссии и Израиля. Стыковые матчи пройдут с 25 по 30 марта.