В стыковых матчах за право сыграть в Лиге А в следующем сезоне встретятся команды Венгрии и Сербии, Ирландии и Хорватии, Словении и Уэльса, Боснии и Герцеговины и Дании. За выход в Лигу B между собой сыграют сборные Кипра и Северной Македонии, Эстонии и Румынии, Фарерских островов и Грузии, Белоруссии и Израиля. Стыковые матчи пройдут с 25 по 30 марта.