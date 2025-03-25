Киловатт расстается с баррелем

Мировой спрос на энергоносители в 2024 году вырос на 2,2% — это быстрее среднегодовых темпов за последние десять лет, следует из свежего отчета МЭА. Ускорение роста спроса объясняется расширением потребности в электроэнергии (на 4,3%) — оно же, в свою очередь, было вызвано обновлением температурных рекордов сразу во многих странах мира, а также электрификацией транспорта и созданием мощных дата-центров. Прирост спроса был во многом удовлетворен растущей мощностью возобновляемых источников энергии — совокупный показатель новых ВИЭ составил рекордные 700 ГВт. Роль же нефти как энергоресурса становится все менее значимой в удовлетворении растущего потребления. В 2024 году спрос на нее вырос только на 0,8% после увеличения на 1,9% в 2023 году. Фактически в МЭА впервые фиксируют ослабление связи между ускорением мирового экономического роста и более активным потреблением нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международное энергетическое агентство фиксирует лидерство возобновляемых источников в удовлетворении нового спроса на энергию на фоне заката нефти как энергоносителя

Фото: Pascal Rossignol / Reuters Международное энергетическое агентство фиксирует лидерство возобновляемых источников в удовлетворении нового спроса на энергию на фоне заката нефти как энергоносителя

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Рост глобального спроса на энергию в 2024 году составил 2,2% — это заметно выше, чем средний рост спроса за последнее десятилетие (1,3%), хотя мировой ВВП расширяется быстрее (на 3,2%), сообщает МЭА в Глобальном энергетическом обзоре (Global energy review). В 2023 году показатель оценивался чуть ниже — в 2%. Более 80% увеличения мирового спроса в 2024-м обеспечили развивающиеся страны — они продолжат определять динамику потребления и в ближайшие годы. Так, наиболее заметно потребление энергии выросло в Китае — на 2,9% (впрочем, годом ранее показатель был почти вдвое выше). В 2024 году впервые за несколько лет расширение спроса на энергоносители фиксировалось и в развитых странах, что объясняется постепенным восстановлением экономического роста.

Ускорение роста мировой потребности в энергоносителях во многом связано с расширением потребления электроэнергии, отмечают в МЭА,— в 2024 году оно составило 4,3%, что почти в два раза больше среднего показателя за последние десять лет. Заметный скачок потребления отчасти вызван обновлением температурных рекордов (2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, и во многих странах мира спрос на системы охлаждения кратно вырос). Среди других причин — электрификация транспорта, а также растущий на фоне развития компьютерных технологий и ИИ спрос на услуги центров обработки данных.

Из разбивки по источникам энергии следует, что прирост спроса был главным образом удовлетворен возобновляемыми источниками энергии. В 2024 году мощность введенных в эксплуатацию ВИЭ составила рекордные 700 ГВт, почти 80% показателя было обеспечено солнечной энергетикой. Две трети добавленных мощностей, как и рост спроса, обеспечил Китай: в стране было введено 340 ГВт солнечной и 80 ГВт ветряной энергетики. В ЕС доля ВИЭ в производстве электроэнергии впервые превысила совокупную долю угля и газа, в США — долю угля. В целом спрос на газ при этом вырос на 2,7% — за счет развивающихся стран, при этом в развитых его потребление осталось на уровне 2023 года. Мировой спрос на уголь увеличился на 1,1%, в ЕС и США он, впрочем, снизился — на 10% и 4% соответственно. Поэтапное возрождение ядерной энергетики привело к введению 7 ГВт мощностей атомных электростанций — это на 33% больше, чем годом ранее, указывают в МЭА.

Интересно, что роль нефти в удовлетворении растущего спроса на энергию снижается. Спрос на нее вырос в 2024 году лишь на 0,8% после увеличения на 1,9% годом ранее. В МЭА фиксируют, что ускорение роста глобальной экономики больше не означает более активного потребления нефти — в удовлетворении мирового спроса на энергию доля нефти в 2024 году впервые за 50 лет упала ниже 30%. Аналитики связывают это в том числе со снижением спроса на бензин из-за растущей популярности электромобилей. В 2024 году был продан рекордный объем — 17 млн единиц, что на 25% больше, чем в 2023 году. В Китае, который лидирует в их выпуске, продажи выросли почти на 40%, в США — на 10%.

Кристина Боровикова