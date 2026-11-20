При этом возникает парадокс. Рост оборота всего фестиваля замедлился, прибавив почти 5% по сравнению с ростом на 14% в 2025 году, подсчитали аналитики Syntun. Шума много, а корзины с покупками почти не стали больше. Видимо, проблема в доверии: люди уже привыкли просить у виртуальных помощников подсказки, но к покупкам это приводит не всегда.