«Видимо, проблема в доверии»
Яна Лубнина — о том, как умные агенты помогают на распродажах
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«День холостяков» в Китае в этом году стал праздником ИИ-помощников. Один из таких сервисов — Dongdong от торговой платформы JD.com — и похожие программы привлекли почти 80 млн пользователей, втрое больше, чем в 2025 году. Они помогают клиентам искать товары, сравнивать цены, разбираться в акциях и общаться со службой поддержки.
Местные СМИ отмечают, что в этот раз пользователи активнее всего интересовались услугами, которые предлагал искусственный интеллект: в корзину чаще добавляли уборку, сервисы по переезду, турпакеты и ИИ-медконсультации (SCMP). Любопытно, что и сами ИИ-сервисы продавались как товар. Alibaba за 30 минут с помощью стримера продала 100 тыс. месячных подписок на свой офисный ИИ-сервис для работы с нейросетями. JD.com реализовала более 50 млн «ИИ-товаров».
При этом возникает парадокс. Рост оборота всего фестиваля замедлился, прибавив почти 5% по сравнению с ростом на 14% в 2025 году, подсчитали аналитики Syntun. Шума много, а корзины с покупками почти не стали больше. Видимо, проблема в доверии: люди уже привыкли просить у виртуальных помощников подсказки, но к покупкам это приводит не всегда.
Российский рынок тоже осваивает новые возможности. «Яндекс» в июне 2026 года начал продавать свои первые наушники с Алисой AI прямо в чате с ассистентом. За первую неделю там оформили более 15 тыс. заказов примерно на 135 млн руб., сообщила компания. Ozon запустил пилот ИИ-помощника в августе. Другие крупные маркетплейсы пока тестируют своих «умных продавцов».